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Премьер-министр провел диалог с фермерами по всей стране
В заключение диалога премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул последовательную точку зрения партии и государства на развитие сельского хозяйства, сельских районов и фермеров, а также принятие многочисленных важных стратегических ориентиров и политики, которые подчеркивают их роль и положение в процессе национального развития.
Проинформировав участников о предполагаемом росте ВВП сельскохозяйственного сектора на 3,83% в 2023 году, что является самым высоким показателем за многие годы, и о положительном сальдо торгового баланса в размере около 11 миллиардов долларов США от экспорта сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции в этом году, премьер-министр также обозначил некоторые проблемы, стоящие перед сектором.
Он отметил, что развитие сельского хозяйства по-прежнему ориентировано на производство, а не на переход к экономическому мышлению. Существуют также недостатки в планировании развития сельских районов, проблемы загрязнения окружающей среды и новые вызовы в области безопасности и порядка в сельской местности.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал к укреплению патриотического духа, самостоятельности и политической позиции вьетнамских фермеров в отношении инноваций и международной интеграции. Он подчеркнул необходимость повышения осведомленности фермеров о развитии крупномасштабного товарного, умного, чистого и безопасного сельского хозяйства, применении достижений науки и технологии, международной интеграции и адаптации к изменению климата.
Он обратился к Министерству сельского хозяйства и развития сельских районов и населенным пунктам с просьбой оперативно направить людей на активную реализацию проекта по устойчивому выращиванию 1 млн га высококачественного специализированного риса и росту с низким уровнем выбросов в дельте Меконга к 2030 году.
Премьер-министр подчеркнул важность реструктуризации производства, укрепления связей в цепочке добавленной стоимости, соединения производства с переработкой и потреблением посредством развития различных форм сотрудничества и партнерства между домохозяйствами, организациями и предприятиями.
"Мы должны укреплять связи, диверсифицировать производство и цепочки поставок, развивать глубокую переработку, расширять здоровые конкурентные рынки и способствовать развитию зеленого, высокодоходного, низкоэмиссионного и устойчивого производства", - отметил глава правительства.
Премьер-министр призвал отрасли и регионы полностью осознать роль фермеров, повысить качество обучения и консультационных услуг, предоставляемых фермерам и сельским рабочим в сфере производства и бизнеса, а также активизировать цифровую трансформацию в сельском хозяйстве.
Необходимо сконцентрировать ресурсы на реализации национальной стратегии зеленого роста на 2021-2030 годы с перспективой до 2050 года, при этом от фермерского сектора требуется эффективная реализация планов по сокращению выбросов парниковых газов и метана в сельскохозяйственном производстве, подчеркнул он.