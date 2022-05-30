Премьер-министр провел диалог с фермерами по всей стране

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 29 мая возглавил четвертый диалог между главой правительства и фермерами, состоявшийся в северной горной провинции Шонла.

Диалог был подключен к 62 провинциям и городам по всей стране и привлек участие более 3.400 делегатов.

В своем вступительном слове председатель Союза фермеров Вьетнама Лыонг Куок Зоан сказал, что в рамках этого диалога премьер-министру было направлено более 1.600 вопросов, предложений и рекомендаций от фермеров, кооперативов, предприятий и ученых. Они сосредоточены на восстановлении сельскохозяйственного производства после пандемии COVID-19; земельных вопросах; поощрении связей между фермерами и предприятиями; капитале и кредитах; сельской среде; профессиональном обучении сельских рабочих; изменении климата в дельте Меконга; и инфраструктуре в северо-западном регионе.

Премьер-министр и руководители 10 министерств и секторов ответили на 14 вопросов и групп вопросов фермеров из Ханоя, Бакниня, Куангниня, Ханама, Шонла, Бакжанга, Хатиня, Донгнай, Кантхо и Лаокай, а также представителей сельскохозяйственных кооперативов и предприятий, работающих в этой сфере, специалистов и ученых.

Премьер-министр Тьинь сказал, что партия и государство всегда были последовательны в своей позиции и издали много важных политик и стратегий, подтверждающих роль и положение сельского хозяйства, сельских районов и фермеров в процессе развития страны.

Правительство также уделяет особое внимание сельскому хозяйству, сельским районам и фермерам, при чем приоритет отдается совершенствованию институтов, механизмов и политики; реализации крупных и важных проектов, стратегий в области сельского хозяйства, сельских районов и фермеров.

В последние годы сельское хозяйство было реструктурировано в сторону современности, рынок потребления был расширен, а экспортный оборот сильно увеличился. Он заявил, что материальная и духовная жизнь фермеров улучшилась, а уровень бедности быстро снизился.

Сельское хозяйство, сельские районы, фермеры внесли важный вклад в развитие страны, стабилизировав макроэкономику и обеспечив основные балансы, сказал он, подчеркнув, что они являются основой и важной силой для быстрого и устойчивого социально-экономического развития; а развитие сельского хозяйства и села и улучшение жизни фермеров - ключевыми задачами всей политической системы; а фермеры - субъектом и центром процесса развития.

Глава правительства обратился к министерствам, секторам и ведомствам, особенно к Союзу фермеров Вьетнама, с просьбой прислушиваться и понять потребности и чаяния фермеров, оперативно оказывать поддержку для устранения трудностей, препятствий в производстве и продажах, а также повышать ценность и эффективность.

Премьер-министр Тьинь подчеркнул, что также необходимо улучшить инвестиционный климат; поощрять инвестиции в сельское хозяйство и сельские районы, особенно со стороны крупных предприятий и корпораций; продвигать стартапы среди фермеров, поддерживать развитие бизнеса в сельской местности; активизировать применение науки и технологий, цифровую трансформацию, подготовку кадров и инновации в профессиональном обучении; развивать электронную коммерцию в сельскохозяйственном секторе.