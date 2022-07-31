Премьер-министр провел диалог с предприятиями РК

Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел диалог с представителями корейских ассоциаций и бизнеса во Вьетнаме. Фото: ВИА

Республика Корея, крупнейший партнер Вьетнама по ПИИ в настоящее время, инвестирует в 9.383 проекта на сумму более 79,8 млрд долларов США в 19 из 21 сектора экономики и 59 из 63 населенных пунктов по всей стране.

Подчеркнув процветание отношений двух стран в различных сферах, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что Вьетнам и РК стали ведущими партнерами, а экономическое сотрудничество всегда является важной опорой двусторонних связей.

Он отметил, что ряд корейских предприятий плодотворно работают и вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие Вьетнама.

Он также воспользовался случаем, чтобы поблагодарить правительство и народ РК за поддержку усилий Вьетнама в области социально-экономического развития, в том числе в борьбе с COVID-19.

За последние 35 лет реформ Партия и Государство Вьетнам разработали множество политик и законов для привлечения иностранных инвестиций и создания оптимального делового климата, постепенно соответствующего международной практике. По словам главы правительства, сектор с иностранными инвестициями быстро и эффективно растет, становясь важной частью экономики и значительно помогая местному развитию.

В сентябре 2021 года премьер-министр провел диалог с корейскими предприятиями, чтобы узнать о трудностях и препятствиях, с которыми они сталкиваются, а также выслушать их инициативы и предложения по институциональным, политическим и административным реформам для облегчения производственной и деловой деятельности.

Премьер-министр попросил представителей корейских ассоциаций и предприятий указать на проблемы, с которыми они столкнулись, и предложить идеи для дальнейшего улучшения их инвестиционной, производственной и деловой деятельности во Вьетнаме, способствуя тем самым развитию двусторонних отношений.

Премьер-министр также потребовал, чтобы вьетнамские министерства, секторы, агентства и местные органы выработали соответствующие решения.

Посол Пак отметил, что сентябрьский диалог придал больше сил компаниям, которые тогда боролись с последствиями пандемии, и они получили практическую помощь.

Он процитировал некоторых экономистов, которые предсказывают, что Вьетнам может легко достичь темпов роста не менее 6% в этом году, поддерживать макроэкономическую стабильность и стабильность обменного курса, а также стимулировать рост экспорта-импорта даже в условиях глобальной экономической неопределенности и нарушенных глобальных цепочек поставок.

Дипломат связал эти достижения со стабильностью в стране и эффективным управлением со стороны Правительства, что высоко ценится Правительством и бизнесом РК.

Наряду с восстановлением экономики, торговые и инвестиционные связи Вьетнама с РК также процветают, и если такая тенденция восстановления и роста сохранится, двусторонняя торговля может достичь 100 миллиардов долларов США в этом году, до достижения цели на 2023 год, добавил он.



