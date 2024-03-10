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Премьер-министр провел встречу с Ассоциацией вьетнамских бизнесменов в Австралии

Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел рабочую встречу с руководителями и членами Ассоциацией вьетнамских бизнесменов в Австралии (VBAA).
     Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) встречается с представителями Ассоциации вьетнамских бизнесменов в Австралии (VBAA) в Канберре 9 марта. Фото: ВИA  
В первой половине дня 9 марта по местному времени, продолжая программу официального визита в Австралию, премьер-министр Фам Минь Тьинь провел рабочую встречу с руководителями и членами Ассоциацией вьетнамских бизнесменов в Австралии (VBAA).

VBAA, созданная в 2010 году, в настоящее время объединяет около 500 членов, в том числе около 100 во Вьетнаме.

Председатель VBAA Чан Ба Фук и другие члены выразили свое удовлетворение тем, что авторитет родины все больше укрепляется, и две страны подняли свои связи на самый высокий уровень – всеобъемлющее стратегическое партнерство, которое является благоприятным условием для ведения вьетнамскими компаниями бизнеса в Австралии и способствует развитию двусторонней торговли и инвестиций.

Полагая, что после повышения уровня двусторонних отношений открываются широкие возможности, они выдвинули ряд предложений, касающихся содействия зеленому переходу, возобновляемой энергии, стартапов, инноваций, привлечения иностранных инвестиций, использования опыта вьетнамских студентов в Австралии, привлечения австралийских туристов, трудового сотрудничества и экспорта в Австралию.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь поблагодарил делегатов за их предложенные на встрече мнения, нацеленные на реализацию только что установленного в рамках визита Всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.

Он высоко оценил недавние достижения Ассоциации вьетнамских бизнесменов в Австралии в деловой деятельности, способствующие экономическому развитию двух стран, а также расширению связей между деловыми кругами Вьетнама в Австралии.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь с радостью отметил, что на его встречах с местными руководителями, австралийские власти высоко оценили роль вьетнамской местной диаспоры в принимающей стране. В разговорах с австралийскими руководителями премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил австралийскую сторону рассмотреть возможность признания 350-тысячного вьетнамского сообщества этническим меньшинством Австралии. Австралийская сторона дала высокую оценку этой инициативе.

Глава правительства Вьетнама обратился к делегатам на встрече, в частности, и вьетнамским деловым кругам в Австралии, в целом, с просьбой развивать достижения и максимально использовать возможности от новых установленных рамок сотрудничества для расширения экономических связей.

Наряду с этим, премьер-министр Фам Минь Тьинь хотел бы, чтобы Ассоциация продолжила поощрять вьетнамские предприятия и бизнесменов в Австралии в содействии торговому и инвестиционному сотрудничеству между двумя странами, укреплять связи между вьетнамскими бизнес-ассоциациями в стране и за рубежом, в частности, в США, Японии, Европе и др.

ИЖВ/ВИА

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