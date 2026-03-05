Премьер-министр: Проактивно, своевременно и эффективно реагировать на новые мировые изменения

Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл заседание Постоянного комитета Правительства с участием министерств и ведомств по оценке текущей ситуации, а также рассмотрению сценариев и мер реагирования на новые мировые изменения, произошедшие в последнее время (Фото: ВИА)

В заседании также приняли участие вице-премьеры, руководители министерств и ведомств, а также представители ряда экономических корпораций.

Согласно представленным докладам, сразу после появления новых факторов, по поручению Премьер-министра, Министерство иностранных дел и соответствующие органы оперативно оценили влияние конфликта на Ближнем Востоке на Вьетнам и разработали возможные сценарии и меры реагирования.

Выслушав доклады и мнения участников, Премьер-министр поручил МИД подготовить доклад для представления Политбюро и Секретариату ЦК в соответствии с указаниями Генерального секретаря Tо Lаm и инструкциями канцелярии ЦК.

Премьер-министр потребовал от профильных министерств ежедневно до 13:00 направлять отчёты в канцелярию Правительства, а также обеспечить круглосуточную готовность, гибкую и эффективную реакцию на текущую ситуацию.

Анализируя перспективы, глава Правительства отметил, что ситуация может повлиять на: макроэкономическую стабильность, особенно на инфляцию и экономический рост; энергетическую безопасность и логистику (в связи с ростом цен); устойчивость цепочек поставок; безопасность граждан и вьетнамцев за рубежом; оборону, общественный порядок и внешние связи.

Для минимизации краткосрочных последствий Премьер-министр потребовал сосредоточиться на следующих направлениях: проведение проактивной, гибкой и своевременной денежно-кредитной политики, соответствующей развитию ситуации; реализация более целенаправленной и расширенной бюджетно-фискальной политики (при взаимной поддержке обеих политик); обеспечение энергетической безопасности и достаточного энергоснабжения для производства, бизнеса и населения; контроль цен и рынков, борьба с контрабандой, недопущение спекуляций, искусственного дефицита и манипулирования рынком; изучение и реализация мер по стабилизации цен на топливо в соответствии с действующим законодательством.

Премьер-министр поручил министерствам разработать планы эвакуации граждан Вьетнама из зон повышенного риска. СМИ предписано обеспечивать точную, своевременную, объективную и ориентированную информацию. Ведомствам поручено действовать в тесной координации, не допуская пробелов в управлении.

Министерству финансов поручено разработать сценарии социально-экономического управления на краткосрочную и долгосрочную перспективу, а также незамедлительно представить проект правительственного постановления о корректировке преференциальных ставок экспортно-импортных пошлин для диверсификации источников поставок, рынков, продукции и цепочек снабжения.

Министерству промышленности и торговли поручено подготовить сценарии обеспечения энергетической безопасности в условиях колебаний цен на нефть и реализовать меры по стабилизации цен на топливо.

Соответствующим органам поручено срочно представить проект постановления Правительства о расширении деятельности Национальной промышленно-энергетической корпорации Вьетнама.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь также потребовал от государственных корпораций в сферах энергетики и добычи полезных ископаемых активно реализовывать меры в рамках своих полномочий, а в случае превышения компетенции — незамедлительно докладывать вышестоящим органам.