Премьер-министр присутствовал на церемониях закладки фундамента и открытия некоторых ключевых сооружений в провинции Хынгйен

Премьер-министр Фам Минь Тьинь на церемонии открытия дороги, соединяющей скоростные магистрали Ханой-Хайфон и Кауже-Ниньбинь. Фото: ВИA

На событиях также присутствовали руководители министерств, ведомств и центральных органов.



Премьер-министр принял участие в церемонии открытия дороги, соединяющей скоростные автомагистрали Ханой-Хайфон и Кауже-Ниньбинь, проходящие через территорию провинции Хынгйен (второй этап). Церемония была организована Министерством транспорта и путей сообщения и Народным комитетом провинции Хынгйен.



Дорога общей стоимостью более 1,77 триллиона донгов (69,63 миллиона долларов США), начинающаяся от скоростной трассы Ханой-Хайфонг в районе Йенми до города Хынгйен, соединяется с дорогой, проходящей через провинцию Ханам, а затем соединяется со скоростной трассой Кауже-Ниньбинь.



Она позволяет автомобилям двигаться со скоростью 80 км в час, что позволит повысить эффективность использования двух скоростных автомагистралей и снизить транспортную нагрузку на Ханой.



Выступая на событии, глава правительства предложил провинции Хынгйен продвигать инновационное мышление, использовать преиущества, которые заключаются в непосредственной близости к столице и благоприятных природных условиях, содействовать развитию инфраструктуры, расширению региональных и межрегиональных связей.



Премьер-министр Вьетнама отметил, что эта дорога будет способствовать развитию дорожного движения, созданию нового пространства для развития, повышению конкурентоспособности товаров, вносить вклад в устойчивое и долгосрочное развитие страны.



В первой половине того же дня премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в церемонии закладки фундамента дороги Танфук-Вонгфан протяженностью 29,2 км с общим объемом инвестиций из местного бюджета более 2,98 трлн донгов.

Премьер-министр выразил желание, чтобы строительные подразделения обеспечили ход строительства проекта, а также его качество, защищали окружающую среду для устойчивого развития, эффективно использовали земельный фонд.

Проходящая через 14 общин уездов Антхи, Тьенлы и Фуки, она считается третьей "магистралью" Хынгйен после Национального шоссе 39 и дороги, соединяющей скоростные шоссе Ханой-Хайфонг и Кауже-Ниньбинь.



В тот же день премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил завод Nippon Mektron компании Mektec Manufacturing Vietnam по производству печатных плат для электронных устройств в индустриальном парке Йенми в городском уезде Михао провинции Хынгйен.



