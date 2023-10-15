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Премьер-министр присутствовал на церемонии соединения конструкции моста Митхуан-2
Мост Митхуан 2 поможет улучшить транспортную и логистическую сеть на юго-западе, одновременно снижая растущую нагрузку на транспортное сообщение на мосту Митхуан и национальной автомагистрали 1А, создавая условия, способствующие экономическому росту и региональному культурному и социальному развитию.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что проект строительства моста Митхуан 2 был полностью финансирован, спроектирован, построен, управляем Вьетнамом.
Он высоко оценил усилия и тесное сотрудничество компетентных органов, направленное на обеспечение темпов и качества работы. Он попросил их продолжить усилия по вводу в эксплуатацию моста Митхуан-2 в конце 2023 года.