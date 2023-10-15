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Премьер-министр присутствовал на церемонии соединения конструкции моста Митхуан-2

Во второй половине дня 14 октября премьер-министр Фам Минь Тьинь присутствовал на церемонии соединения пролётных строений строящегося моста Митхуан 2 на реке Тиен, соединяющего две провинции Тиенжанг и Виньлонг.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь и делегаты провели церемонию соединения моста Митхуан 2. Фото: Зыонг Жанг/ВИА  
Стройка мост Митхуан 2 была запущена 16 марта 2020 года. Общая длина моста составляет более 6,61 км, Общий объем инвестиций составляет около 5 миллиардов донгов, взятых из государственного бюджета. Митхуан 2 идет параллельно мосту Митхуан и способствует доступу к автомагистралям Чунглыонг – Митхуан и Митхуан – Кантхо.

Мост Митхуан 2 поможет улучшить транспортную и логистическую сеть на юго-западе, одновременно снижая растущую нагрузку на транспортное сообщение на мосту Митхуан и национальной автомагистрали 1А, создавая условия, способствующие экономическому росту и региональному культурному и социальному развитию.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что проект строительства моста Митхуан 2 был полностью финансирован, спроектирован, построен, управляем Вьетнамом.

Он высоко оценил усилия и тесное сотрудничество компетентных органов, направленное на обеспечение темпов и качества работы. Он попросил их продолжить усилия по вводу в эксплуатацию моста Митхуан-2 в конце 2023 года.

ИЖВ/ВИА

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