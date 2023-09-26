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Премьер-министр присутствовал на открытии в Бразилии фотовыставки, посвященной президенту Хо Ши Мину, стране и народу Вьетнама
Официальный визит в Бразилию премьер-министра Фам Минь Тьиня и высокопоставленной делегации правительства Вьетнама проходит в очень знаменательное время, когда две страны намерены отметят 35-летие установления дипломатических отношений и 16-летие установления всеобъемлющего сотрудничества партнерства в 2024 году. В то же время визит также прошел по стопам великого президента Хо Ши Мина, который в 1912 году пожил в Бразилии во время поиска способа спасти страну.
Яркими моментами «Дней вьетнамской культуры в Бразилии», состоявшихся по случаю визита вьетнамского премьер-министра, стали выставка о президенте Хо Ши Мине, стране и народе Вьетнама, а также художественная программа на тему «Краски Вьетнама», организованная Министерством культуры, спорта и туризма.
На выставке «Хо Ши Мин – Портрет человека» представлено около 200 фотографий и документов, изображающих великого вождя вьетнамского народа в 4-х периодах: Родина, семья и годы юности президента Хо Ши Мина; Президент Хо Ши Мин в карьере «война сопротивления обязательно победит, национальное строительство обязательно увенчается успехом»; Президент Хо Ши Мин в повседневной жизни; Хо Ши Мин – символ дружбы всего мира. В частности, заключительным изображением выставки является гигантская картина под открытым небом «Создатели 20-го века», на создание которой в Париже (Франция) у известного французского художника Доминика Дюрана и его партнеров ушло более 4 месяцев. Картина, на которой изображены 477 выдающихся деятелей, сформировавших век, включая президента Хо Ши Мина, выражает особую любовь и уважение французского народа в частности и всего мира в целом к лидеру вьетнамского народа.
Выставка познакомила бразильский народ с Президентом Хо Ши Мином, героем национального освобождения и выдающимся деятелем культуры, посвятившим всю свою жизнь делу национального освобождения и воссоединения страны, общей борьбе народов за мир, национальную независимость, демократию и социальный прогресс, а также с культурой, историей, страной, народом Вьетнама и достижениями в деле строительства и защиты Отечества, которых добился вьетнамский народ под руководством Коммунистической партии Вьетнама.
В тоже время художественная программа «Краски Вьетнама», богатая самобытными, национальными, типичными и уникальными представлениями погрузила зрителей в поток вьетнамской культуры танцев и мелодий северных горных районов Вьетнама, народных песней Северной Дельты, звуков ветреного Центрального нагорья, цветов суетливого южного региона в сочетании с цветами традиционных аозай, прославляющих красоту вьетнамских женщин. В частности, в знак дружбы между двумя странами, артисты Вьетнамского театра музыки и танца исполнили бразильскую музыку на традиционных вьетнамских музыкальных инструментах.
Это значимые мероприятия, посвященные традиционной солидарности, дружбе и всестороннему сотрудничеству между Вьетнамом и Бразилией, способствующие взаимопониманию между двумя народами и укреплению сотрудничества во всех областях, включая основные направления сотрудничества в области культуры, спорта и туризма, благодаря чему двусторонние отношения становятся глубже, содержательнее и эффективнее.
Посещение церемонии открытия фотовыставки о президенте Хо Ши Мине, стране и народе Вьетнама, а также участие в культурной и художественной программе – последние мероприятия премьер-министра Фам Миня Тьиня и высокопоставленной вьетнамской делегации в Бразилии.
* В тот же вечер премьер-министр и высокопоставленная вьетнамская делегация покинули столицу Бразилия, вернувшись Ханой, успешно завершив официальный визит в Бразилию и деловую поездку для участия в заседании общей дискуссии на высоком уровне 78-й Генаральной Ассамблеи ООН и двусторонних мероприятий в США.