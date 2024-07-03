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Премьер-министр принял участие в церемонии, посвященной 30-летию прямого маршрута Vietnam Airlines в Республику Корея
В настоящее время национальный авиаперевозчик выполняет шесть прямых рейсов: Ханой/Хошимин - Сеул; Ханой/Хошимин - Пусан; Дананг - Сеул; и Камран - Сеул, со средней частотой до 112 рейсов в неделю.
Vietnam Airlines также является первой и единственной авиакомпанией Вьетнама, эксплуатирующей современные широкофюзеляжные самолеты Airbus A350 и Boeing 787 на маршрутах между Вьетнамом и РК. За последние три десятилетия она выполнила в общей сложности 65 000 рейсов, перевезла 15 миллионов пассажиров и более 291 000 тонн товаров между двумя странами.
Выступая на мероприятии, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что в настоящее время РК занимает 1-е место по прямым инвестициям, 2-е место по сотрудничеству в области развития и туризма и 3-е место по трудовому и торговому сотрудничеству с Вьетнамом.
В РК работают, учатся и живут около 300 000 вьетнамцев и около 200 000 корейцев, работающих и живущих в стране Юго-Восточной Азии, сказал премьер-министр.
Он обратился к авиационному сектору в целом и к авиакомпании Vietnam Airlines в частности с просьбой найти пути повышения качества обслуживания и снижения цен на билеты, учитывая тот факт, что растущий спрос на поездки приводит к повышению конкурентоспособности.
На церемонии Vietnam Airlines и национальный авиаперевозчик РК Korean Air подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области улучшения авиационных услуг в двух странах. Vietnam Airlines также вручила подарки своему 15-миллионному пассажиру на маршруте Вьетнам-РК.