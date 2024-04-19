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Премьер-министр принял участие в церемонии, посвященная памяти легендарных предков Вьетнама
Церемония подношения благовоний прошла в историческом комплексе памятников особого национального значения «Храм королей Хунгов».
Премьер-министр Фам Минь Тьинь, другие официальные лица партии, государства, министерств, отраслей, центральных ведомств и населенных пунктов, а также жители всей страны приняли участие в мероприятии, выразив глубокую благодарность предкам, которые основали нацию, проложив путь для строительства и развития красивого, процветающего и цивилизованного Вьетнама в наши дни.
После этого делегация возложила благовония к гробнице королей Хунгов и венки к барельефу, где «Дядя Хо беседовал с офицерами и солдатами пионерской армии» на перекрестке храма Женг.
Церемония подношения благовоний - самая важная среди мероприятий фестиваля храма королей Хунгов и Недели культуры и туризма Земли предков 2024, которые проходят с 9 по 18 апреля на территории исторической реликвии и в других населенных пунктах провинции Футхо.
Легенда гласит, что Лак Лонг Куан (настоящее имя Шунг Лам, сын Кинь Зыонг Выонга и Тхан Лонг Ны) женился на Ау Ко (дочери феи Зе Лай). Затем Ау Ко родила мешок, наполненный 100 яйцами, из которых вскоре вылупились сотни сыновей.
Однако вскоре после этого Лак Лонг Куан и Ау Ко расстались. Лак Лонг Куан отправился на побережье с 50 детьми, а Ау Ко отправился в высокогорье с остальными.
Их старший сын стал королем, который назвал страну Ван Ланг и основал столицу в Фонг Чау (современный город Вьетчи в провинции Футхо), положив начало 18 поколениям королей Хунгов.
Короли выбрали гору Нгиалинь, самую высокую в регионе, для проведения ритуалов, посвященных божествам риса и солнца, чтобы молиться о здоровом урожае.
Культ поклонение королям Хунгов, тесно связанное с традициями поклонения предкам большинства вьетнамских семей, было признано ЮНЕСКО частью нематериального культурного наследия человечества в 2012 году.