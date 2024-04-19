Премьер-министр принял участие в церемонии, посвященная памяти легендарных предков Вьетнама

Шествие с паланкином к горе Нгиалинь. Фото: ВИA

Церемония подношения благовоний прошла в историческом комплексе памятников особого национального значения «Храм королей Хунгов».



Премьер-министр Фам Минь Тьинь, другие официальные лица партии, государства, министерств, отраслей, центральных ведомств и населенных пунктов, а также жители всей страны приняли участие в мероприятии, выразив глубокую благодарность предкам, которые основали нацию, проложив путь для строительства и развития красивого, процветающего и цивилизованного Вьетнама в наши дни.



После этого делегация возложила благовония к гробнице королей Хунгов и венки к барельефу, где «Дядя Хо беседовал с офицерами и солдатами пионерской армии» на перекрестке храма Женг.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и другие официальные лица воскуряют благовония в память о легендарных основателях Вьетнама - королях Хунгов – в историческом комплексе памятников особого национального значения "Храм королей Хунгов". Фото: ВИA







