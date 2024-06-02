Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр принял участие в церемонии подписания контракта на сумму 1,8 млрд. долл. США по проекту аэропорта Лонгтхань

1 июня в Ханое премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в церемонии подписания кредитного контракта на сумму 1,8 млрд. долл. США на реализацию проекта 3-й фазы инвестиционно-строительного проекта международного аэропорта Лонгтхань, инвестированного Корпорацией аэропортов Вьетнама (ACV).
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь на церемонии подписания. Фото: ВИA  
1 июня в Ханое премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в церемонии подписания кредитного контракта на сумму 1,8 млрд. долл. США на реализацию проекта 3-й фазы инвестиционно-строительного проекта международного аэропорта Лонгтхань, инвестированного Корпорацией аэропортов Вьетнама (ACV).

Кредит включает в себя 1 млрд. долл. США от Акционерного коммерческого банка внешней торговли Вьетнама (Vietcombank), 450 млрд. долл. США от Акционерного коммерческого банка промышленности и торговли Вьетнама (VietinBank) и 350 млрд. долл. США от Банка инвестиций и развития Вьетнама (BIDV).

В аэропорт, рассчитанный на 100 миллионов пассажиров и 5 миллионов тонн грузов в год, было вложено 336,63 триллиона донгов (13,71 млрд. долл. США). После завершения первой фазы в 2026 году он сможет обслуживать 25 миллионов пассажиров и 1,2 миллиона тонн грузов в год.

Выступая на мероприятии, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что проект международного аэропорта Лонгтхань имеет большое значение для социально-экономического развития южного ключевого экономического региона, авиационного сектора Вьетнама и развития всей страны в ближайшие годы.
Он высоко оценил усилия трех коммерческих банков, а также координацию действий Государственного банка Вьетнама по быстрому выделению крупного кредита для проекта, что обеспечило его реализацию.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top