НОВОСТИ
Премьер-министр принял участие в церемонии подписания контракта на сумму 1,8 млрд. долл. США по проекту аэропорта Лонгтхань
Кредит включает в себя 1 млрд. долл. США от Акционерного коммерческого банка внешней торговли Вьетнама (Vietcombank), 450 млрд. долл. США от Акционерного коммерческого банка промышленности и торговли Вьетнама (VietinBank) и 350 млрд. долл. США от Банка инвестиций и развития Вьетнама (BIDV).
В аэропорт, рассчитанный на 100 миллионов пассажиров и 5 миллионов тонн грузов в год, было вложено 336,63 триллиона донгов (13,71 млрд. долл. США). После завершения первой фазы в 2026 году он сможет обслуживать 25 миллионов пассажиров и 1,2 миллиона тонн грузов в год.
Выступая на мероприятии, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что проект международного аэропорта Лонгтхань имеет большое значение для социально-экономического развития южного ключевого экономического региона, авиационного сектора Вьетнама и развития всей страны в ближайшие годы.
Он высоко оценил усилия трех коммерческих банков, а также координацию действий Государственного банка Вьетнама по быстрому выделению крупного кредита для проекта, что обеспечило его реализацию.