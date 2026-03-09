Премьер-министр принял участие в церемонии открытия обновлённого исторического памятника Химлам

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и делегаты перерезают ленточку на церемонии открытия объекта по сохранению и реставрации исторического памятника — центрального узла сопротивления Химлам (II этап) (Фото: ВИА)

Химлам являлся мощным центром сопротивления на северо-востоке укреплённого района в Дьенбьенфу, построенного французскими колониальными войсками. Здесь французская армия создала прочную систему обороны с взаимосвязанными укреплениями и мощной огневой поддержкой. Химлам считался «стальными воротами», защищавшими укреплённый район Дьенбьенфу. Командование вьетнамского фронта выбрало этот центр сопротивления в качестве цели для начала операции.

13 марта 1954 года вьетнамские войска атаковали и взяли под контроль Химлам, тем самым начав операцию, завершившуюся исторической победой при Дьенбьенфу — победой, которая, как принято говорить, «прославилась на пяти континентах и потрясла весь мир».

Исторический памятник Химлам расположен примерно в 3 км к северо-востоку от центра провинции Дьенбьен и занимает площадь почти 137 тыс. кв. м. Проект по сохранению и реставрации центральной зоны опорного пункта Химлам был начат в конце июня 2025 года с общим объёмом инвестиций около 91 млрд донгов.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь с учащимися провинции Дьенбьен, участвующими в церемонии открытия (Фото: ВИА)

Строительство сосредоточено на двух основных объектах: рельефной композиции и храме для возложения благовоний шестиугольной формы, а также вспомогательных сооружениях.

Главным акцентом комплекса является рельефная композиция, воспроизводящая героический дух первого боя операции Дьенбьенфу — штурма центра сопротивления Химлам 13 марта 1954 года. Площадь рельефа составляет 460 кв. м, длина — 45 м, высота от основания до наивысшей точки — 8,9 м. Он выполнен из натурального камня.

Проект реализован за счёт общественных средств и направлен на выражение благодарности солдатам Дьенбьена, а также героям и павшим бойцам, которые героически сражались и пожертвовали жизнью ради исторической победы при Дьенбьенфу. Одновременно он способствует воспитанию патриотических традиций у нынешних и будущих поколений.

Завершение строительства также отвечает чаяниям жителей всей страны, ветеранов войны, людей, имеющих заслуги перед революцией, а также родственников павших героев, приезжающих на героическую землю Дьенбьена.