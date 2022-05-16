Премьер-министр принял участие в церемонии открытия второго офиса FPT Software в Нью-Йорке



Премьер-министр Фам Минь Тьинь (в первом ряду, третий справа) и другие официальные лица на церемонии открытия офиса FPT Software в Нью-Йорке 15 мая (Фото: ВИА)

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в церемонии открытия офиса FPT Software, дочерней компании FPT Group, в Нью-Йорке 15 мая в рамках своего рабочего визита в США и ООН.

Это второй офис FPT Software в Нью-Йорке, 10-й в США и 58-й в мире. Компания предоставляет услуги технологической и цифровой трансформации для десятков предприятий из списка Fortune 500 в этой североамериканской стране.

После 14 лет работы в США FPT Software теперь насчитывает 450 сотрудников, а ее клиенты из 30 штатов по всей стране. В настоящее время США являются одним из двух крупнейших рынков компании, чей доход здесь вырос на 52% в годовом исчислении в 2021 году и на 60% в первом квартале 2022 года.

Данг Чан Фыонг, директор FPT America, сказал, что FPT Software — вторая вьетнамская компания, открывшая офис в Нью-Йорке — крупнейшем в мире экономическом, финансовом и технологическом центре. Компания надеется, что в ближайшие три года ее офис в Нью-Йорке будет приносить 20% ее общего дохода в США.

Выступая на церемонии, премьер-министр Тьинь сказал, что открытие офиса является шагом, который поможет Вьетнаму осуществить цифровую трансформацию и сформировать цифровую экономику, тем самым помогая улучшить качество человеческих ресурсов страны и продемонстрировать свои технологические возможности, мудрость и конкурентоспособность в мире, особенно в США, где развита наука и техника.

Он выразил надежду, что FPT будет продолжать расти в США и мире в целом, чтобы помочь представить образы Вьетнама и продвигать всестороннее партнерство двух стран содержательным и эффективным образом.

Глава правительства также попросил дипломатические и соответствующие ведомства Вьетнама в США продолжать оказывать помощь FPT и другим вьетнамским предприятиям в реализации соглашений о сотрудничестве и дальнейшем развитии.