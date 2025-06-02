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Премьер-министр принял участие в церемонии начала строительства Комплекса креативного пространства CMC
Глава Правительства выразил пожелание, чтобы это место стало центром сосредоточения культурных, интеллектуальных, научных и технологических достижений, человеческого разума и цивилизации всего человечества, а также распространяло во всем мире культурные и интеллектуальные ценности вьетнамского народа и нации.
Он призвал корпорацию CMC стать пионером в развитии науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации; вносить вклад в превращение частной экономики в важнейшую движущую силу национальной экономики. Он также подчеркнул необходимость создания мотивации и вдохновения для предприятий, образовательных, учебных и научно-исследовательских учреждений, а также для всего общества, особенно для молодёжи. Оказывать поддержку молодому поколению в осуществлении их мечтаний и стремлений к служению, внося тем самым вклад в быстрое и устойчивое развитие страны.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Правительство всегда будет сопровождать бизнес; предложил министерствам, ведомствам и властям Ханоя создать ещё более благоприятные условия, оказывать поддержку предприятиям в целом, в том числе корпорации CMC, своевременно решая и устраняя возникающие трудности и препятствия для развития бизнеса.
Он предложил корпорации CMC, обладая амбициями и смелыми идеями, внести вклад в развитие инфраструктуры страны, совершенствование институтов, подготовку кадров, обновление организационных и управленческих моделей.
Премьер-министр выразил уверенность, что Комплекс креативного пространства CMC вскоре начнёт выпускать продукцию, соответствующую потребностям, и внесёт вклад в быстрое и устойчивое развитие страны.