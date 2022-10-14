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Премьер-министр принял участие в церемонии запуска телеканала VTV в Кантхо

13 октября в городе Кантхо в дельте Меконга премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в церемонии запуска национального канала Вьетнамского телевидения VTV Кантхо.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь. Фото: Зыонг Жанг/ВИA  
VTV Кантхо выходит в эфир 18 часов в день с 5:30 до 23:30 с ежедневными и общественно-политическими новостями, культурными, спортивными, развлекательными, научными и образовательными программами, а также фильмами.

Выступая на мероприятии, премьер-министр сказал, что запуск VTV Кантхо является результатом реструктуризации VTV. Он отметил, что в соответствии с Постановлением Политбюро №13-NQ/TW от 2 апреля Кантхо играет ключевую роль в развитии дельты Меконга и развитии региональных связей. VTV Кантхо поможет оперативно донести актуальную информацию до жителей региона, служа действенным мостом между народом и властью всех уровней, создавая тем самым общественный консенсус по выполнению задач социально- экономического развития, национальной обороны-безопасности и внешних дел.

Премьер-министр также требует, чтобы телеканал внимательно следил и отражал чаяния и пожелания жителей, последние вопросы, представляющие общественный интерес, при удовлетворении культурных и развлекательных потребностей местных жителей.

Он сказал, что Вьетнамское телевидение должно продолжать превращаться в ключевое, современное и престижное мультимедийное агентство в регионе и мире, расширять поставку новостей на цифровых платформах и формировать контингент способных сотрудников, которые ставят национальные интересы выше других.

Ранее в тот же день премьер-министр Фам Минь Тьинь провел рабочее совещание с Медицинским и Фармацевтическим университетом Кантхо.

ВИА

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