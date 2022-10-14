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Премьер-министр принял участие в церемонии запуска телеканала VTV в Кантхо
Выступая на мероприятии, премьер-министр сказал, что запуск VTV Кантхо является результатом реструктуризации VTV. Он отметил, что в соответствии с Постановлением Политбюро №13-NQ/TW от 2 апреля Кантхо играет ключевую роль в развитии дельты Меконга и развитии региональных связей. VTV Кантхо поможет оперативно донести актуальную информацию до жителей региона, служа действенным мостом между народом и властью всех уровней, создавая тем самым общественный консенсус по выполнению задач социально- экономического развития, национальной обороны-безопасности и внешних дел.
Премьер-министр также требует, чтобы телеканал внимательно следил и отражал чаяния и пожелания жителей, последние вопросы, представляющие общественный интерес, при удовлетворении культурных и развлекательных потребностей местных жителей.
Он сказал, что Вьетнамское телевидение должно продолжать превращаться в ключевое, современное и престижное мультимедийное агентство в регионе и мире, расширять поставку новостей на цифровых платформах и формировать контингент способных сотрудников, которые ставят национальные интересы выше других.
Ранее в тот же день премьер-министр Фам Минь Тьинь провел рабочее совещание с Медицинским и Фармацевтическим университетом Кантхо.