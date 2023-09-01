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Премьер-министр принял участие в церемонии закладки фундамента международного аэропорта Лонгтхань
В своем выступлении на церемонии в провинции Донгнай премьер-министр подчеркнул, что развитие инфраструктуры, особенно транспортной, является одним из трех стратегических прорывов, намеченных партией и государством.
Он отметил, что авиационная инфраструктура Вьетнама была модернизирована и расширена. Однако она еще не успевает за развитием страны и мира, и во многих аэропортах, особенно в Таншонняте, наблюдается перегрузка.
Первый этап международного аэропорта Лонгтхань и терминал 3 международного аэропорта Таншоннят играют важнейшую роль в национальной сети международных аэропортов, а также в обеспечении обороны и безопасности страны, социально-экономического развития южной ключевой экономической зоны в частности и страны в целом, подчеркнул премьер-министр.
Ожидается, что после завершения строительства они будут способствовать превращению Вьетнама в крупный транспортный центр региона и мира, а также повышению конкурентоспособности страны, отметил он.
Премьер-министр обратился к министерствам транспорта, строительства, природных ресурсов и окружающей среды, национальной обороны, комитету по управлению государственным капиталом на предприятиях, народным комитетам города Хошимин и провинции Донгнай, другим соответствующим министерствам и ведомствам с просьбой усилить надзор и проверки, быстро устранить препятствия на пути реализации проектов, обеспечить их качество, безопасность, эффективность и прогресс.
Кроме того, народные комитеты города Хошимин и провинции Донгнай должны ускорить реализацию других транспортных проектов, связанных с терминалами аэропортов, чтобы обеспечить гармонию и эффективность инфраструктуры, подчеркнул он.
Необходимо предотвратить коррупцию, расточительство и другие негативные явления, а также гарантировать законные права и интересы людей, сказал премьер-министр.
Вышеуказанные тендерные пакеты включают строительство и установку оборудования в терминалах, взлетно-посадочных полосах, рулежных дорожках и перронах для воздушных судов международного аэропорта Лонгтхань и в терминале 3 международного аэропорта Таншоннят.
Аэропорт Лонгтхань, занимающий общую площадь более 5.580 га, будет располагаться на территории шести общин уезда Лонгтхань провинции Донгнай. Общий объем инвестиций в аэропорт составляет 336,63 трлн. донгов, строительство разделено на три этапа.
На первом этапе будет построена взлетно-посадочная полоса, один пассажирский терминал и другие вспомогательные объекты стоимостью 109,1 трлн. донгов, которые позволят обслуживать 25 млн. пассажиров и 1,2 млн. тонн грузов в год.
После полного завершения строительства к 2050 году аэропорт будет способен обслуживать 100 млн. пассажиров и 5 млн. тонн грузов в год.
Аэропорт, расположенный в 40 км к востоку от города Хошимин, должен снять перегрузку аэропорта Таншоннят, который в настоящее время является крупнейшим аэропортом страны.
Стоимость Терминала 3 аэропорта Таншоннят оценивается почти в 11 трлн. донгов. Ожидается, что он начнет функционировать во втором квартале 2025 года и будет обслуживать внутренние рейсы и принимать до 20 млн. пассажиров в год.
За последние годы количество пассажиров, проходящих через аэропорт Таншоннят, возросло почти в два раза по сравнению с его проектной мощностью. Аэропорт был рассчитан на обслуживание 25 млн пассажиров в год к 2020 году, но с 2017 года он принимает почти 40 млн пассажиров в год.
В настоящее время аэропорт имеет два терминала: Т1 обслуживает внутренние рейсы, а Т2 - международные. Т1 может обслуживать до 15 млн пассажиров в год, а Т2 - до 10 млн.