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Премьер-министр принял участие в церемонии закладки фундамента закладки скоростной автомагистрали города Хошимин – Тхузаумот - Чонтхань
Это первая скоростная автомагистраль, соединяющая Хошимин с провинциями Биньзыонг и Биньфыок, а затем со скоростной автомагистралью Жангиа - Чонтхань, которая свяжет город с регионом Центрального нагорья, создавая тем самым импульс для развития Юго-Восточного региона.
Первая фаза 1 будет построена в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) с объемом инвестиций более 8,88 триллионов донгов (356 миллионов долларов США) за 36 месяцев.
Подчеркивая важность скоростной автомагистрали города Хошимин - Тхузаумот - Чонтхань, премьер-министр поручил городу Хошимин начать строительство 3-километрового участка автомагистрали, а провинции Биньфыок - 7-километрового, проходящего через два населенных пункта. После завершения строительства этих участков, а также участка в провинции Биньзыонг, вся скоростная магистраль будет плавно подключена к транспортной системе, связывая Центральное нагорье и Юго-Восточные регионы, а также всю страну.
Он обратился к Народному комитету провинции Биньзыонг с просьбой поручить инвесторам, руководителям, консультантам и подрядчикам проекта проявлять высокую ответственность, обеспечивая соблюдение всех сроков, стандартов качества, безопасности, техники и экологических требований. В то же время они должны мобилизовать персонал и современное оборудование для осуществления строительства в соответствии с техническими требованиями и правовыми нормами, не допуская при этом коррупции, расточительства и негативных практик.
Премьер-министр обратился к соответствующим центральным министерствам, секторам и местным властям с просьбой внимательно следить за проектом, управлять качеством и прогрессом, устранять трудности и препятствия в процессе реализации проекта. Кроме того, местные власти должны активно ускорять расчистку территории и перенос технической инфраструктуры. В частности, необходимо уделить особое внимание переселению, помочь пострадавшим людям стабилизировать производство.
На мероприятии он также похвалил провинцию Биньзыонг за принятие инвестиционных решений по семи проектам социального жилья с общим объемом инвестиций почти 8,5 триллионов донгов, в рамках которых предполагается предоставить 9 200 квартир для рабочих и малоимущих граждан, а также за выдачу инвестиционных лицензий восьми иностранным инвестиционным проектам с общим объемом инвестиций более 1,2 миллиарда долларов США. Он обратился к городам и провинциям с просьбой перенять опыт Биньзыонга в развитии социального жилья и ликвидации некачественных домов в 2025 году.