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Премьер-министр принял участие в церемонии закладки скоростной автомагистрали Туенкуанг - Хажанг
Скоростная дорога протяженностью 104,48 км соединяет Хажанг и соседнюю провинцию Туенкуанг с общим инвестиционным капиталом в 3,19 трлн донгов (135,84 млн. долл. США). Первый этап, 27,48 км, проходящий через провинцию Хажанг, планируется завершить в 2025 году.
В своем выступлении премьер-министр Тьинь сказал, что после ввода в эксплуатацию скоростная магистраль создаст экономический коридор от Ханоя до Хажанга, удовлетворяя растущий спрос на поездки и транспорт, тем самым внося значительный вклад в социально-экономическое развитие в сочетании с национальной обороной, в направлении всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и соседним Китаем.
Он попросил Хажанга и Туйенкуанга сосредоточиться на расчистке территории и переселении, обеспечить общественный порядок и безопасность, а также предотвратить коррупцию и расточительство во время реализации проекта.
Подрядчики должны оптимизировать технологии, чтобы ускорить ход работ и обеспечить качество проекта, сказал он, призвав местных жителей поддержать проект.