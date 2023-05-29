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Премьер-министр принял участие в церемонии закладки скоростной автомагистрали Туенкуанг - Хажанг

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 28 мая в рамках своего рабочего визита в северную горную провинцию Хажанг принял участие в церемонии закладки первого этапа скоростной автомагистрали Туенкуанг-Хажанг.
  Премьер-министр принимает участие в церемонии закладки скоростной автомагистрали Туенкуанг – Хажанг. Фото: ВИA  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь 28 мая в рамках своего рабочего визита в северную горную провинцию Хажанг принял участие в церемонии закладки первого этапа скоростной автомагистрали Туенкуанг-Хажанг.

Скоростная дорога протяженностью 104,48 км соединяет Хажанг и соседнюю провинцию Туенкуанг с общим инвестиционным капиталом в 3,19 трлн донгов (135,84 млн. долл. США). Первый этап, 27,48 км, проходящий через провинцию Хажанг, планируется завершить в 2025 году.

В своем выступлении премьер-министр Тьинь сказал, что после ввода в эксплуатацию скоростная магистраль создаст экономический коридор от Ханоя до Хажанга, удовлетворяя растущий спрос на поездки и транспорт, тем самым внося значительный вклад в социально-экономическое развитие в сочетании с национальной обороной, в направлении всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и соседним Китаем.

Он попросил Хажанга и Туйенкуанга сосредоточиться на расчистке территории и переселении, обеспечить общественный порядок и безопасность, а также предотвратить коррупцию и расточительство во время реализации проекта.

Подрядчики должны оптимизировать технологии, чтобы ускорить ход работ и обеспечить качество проекта, сказал он, призвав местных жителей поддержать проект.

ИЖВ/ВИА

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