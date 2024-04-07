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Премьер-министр принял участие в церемонии закладки первого камня, открытия и осмотрел инфраструктурные проекты в Тхыатхиен-Хюэ
Кластер считается ближайшими и наиболее удобными воротами в Восточное море для экономического коридора Восток-Запад, соединяющего Центральный Вьетнам с Лаосом, Таиландом и Мьянмой а также, со странами Азии и всего мира. Кроме того, он расположен в центре Вьетнама, между двумя крупнейшими городами центрального региона - Хюэ и Данангом.
Проект строительства причалов № 4 и 5 инвестируется акционерным обществом Vsico Maritime с общим капиталом более 1,67 трлн донгов (66,89 млн долларов США). Его общая площадь составляет 20,4 гектара, общая длина двух причалов - 540 метров, они способны принимать грузовые суда до 70 000 тонн и контейнеровозы до 4 000 TEUS.
Завершение проекта запланировано на второй квартал 2025 года, а ввод в эксплуатацию - на начало 2026 года. Он рассчитан на прием 5 миллионов тонн грузов в год. Ожидается, что он сможет принимать контейнеровозы вместимостью от 80 000 до 100 000 TEUS в год.
В то же время, общая площадь завода по переработке отходов в электроэнергию в общине Фушон, городо Хыонгтхуй, составляет 11 234 гектара, а объем инвестиций - 74,55 млн долларов США. Срок эксплуатации - 25 лет.
Завод оснащен механической печью производительностью 500 тонн в сутки и паротурбинной установкой высокого давления мощностью 12 МВт.
Проект был запущен в ноябре 2021 года, а период тестовой эксплуатации завершился в декабре 2023 года. 7 февраля 2024 года компания получила лицензию на эксплуатацию, что позволило ей перейти к коммерческой эксплуатации.
В настоящее время завод перерабатывает около 220 000 тонн бытовых отходов и может производить около 93 миллионов кВт/ч экологически чистой электроэнергии в год.
Общий объем инвестиций в проект строительства дороги Нгуен Хоанг и моста через реку Хыонг, которые относятся к кольцевой дороге № 3 Тхыатхиен-Хюэ, составляет более 2,28 трлн донгов из центрального и местного бюджетов.
Строительство проекта началось в конце 2022 года и должно завершиться в декабре 2025 года. Ожидается, что мост через реку Хыонг откроется для движения в декабре 2024 года.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил усилия соответствующих сторон и подрядчиков, особенно рабочих на стройплощадке. Он попросил их ускорить строительство, чтобы обеспечить его прогресс, способствуя развитию экономики провинции в ночное время.
В тот же день премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил врачей, официальных лиц и пациентов Центральной больницы Хюэ, где в течение 48 часов была проведена операция по пересадке органов, что стало новым рекордом больницы на сегодняшний день.
В первой половине того же дня премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в церемонии закладки первого камня 2-й центральной международной больницы Хюэ.