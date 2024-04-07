Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр принял участие в церемонии закладки первого камня, открытия и осмотрел инфраструктурные проекты в Тхыатхиен-Хюэ

6 апреля премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в церемонии закладки первого камня порта Vsico Хюэ и церемонии открытия завода по переработке отходов в электроэнергию Фушон, а также осмотрел проект строительства дороги Нгуен Хоанг и моста через реку Хыонг в центральной провинции Тхыатхиен - Хюэ.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь и другие делегаты на церемонии закладки первого камня порта Vsico Хюэ. Фото: ВИА  
На церемонии закладки первого камня порта Vsico Хюэ (причалы № 4 и 5) премьер-министр Фам Минь Тьинь вручил подарки инвесторам и подрядчикам. Проект является частью портового кластера Чанмай, который в 2023 году обработал 4,5 млн тонн грузов и 68 700 пассажиров.

Кластер считается ближайшими и наиболее удобными воротами в Восточное море для экономического коридора Восток-Запад, соединяющего Центральный Вьетнам с Лаосом, Таиландом и Мьянмой а также, со странами Азии и всего мира. Кроме того, он расположен в центре Вьетнама, между двумя крупнейшими городами центрального региона - Хюэ и Данангом.

Проект строительства причалов № 4 и 5 инвестируется акционерным обществом Vsico Maritime с общим капиталом более 1,67 трлн донгов (66,89 млн долларов США). Его общая площадь составляет 20,4 гектара, общая длина двух причалов - 540 метров, они способны принимать грузовые суда до 70 000 тонн и контейнеровозы до 4 000 TEUS.

Завершение проекта запланировано на второй квартал 2025 года, а ввод в эксплуатацию - на начало 2026 года. Он рассчитан на прием 5 миллионов тонн грузов в год. Ожидается, что он сможет принимать контейнеровозы вместимостью от 80 000 до 100 000 TEUS в год.

В то же время, общая площадь завода по переработке отходов в электроэнергию в общине Фушон, городо Хыонгтхуй, составляет 11 234 гектара, а объем инвестиций - 74,55 млн долларов США. Срок эксплуатации - 25 лет.

Завод оснащен механической печью производительностью 500 тонн в сутки и паротурбинной установкой высокого давления мощностью 12 МВт.

Проект был запущен в ноябре 2021 года, а период тестовой эксплуатации завершился в декабре 2023 года. 7 февраля 2024 года компания получила лицензию на эксплуатацию, что позволило ей перейти к коммерческой эксплуатации.

В настоящее время завод перерабатывает около 220 000 тонн бытовых отходов и может производить около 93 миллионов кВт/ч экологически чистой электроэнергии в год.

Общий объем инвестиций в проект строительства дороги Нгуен Хоанг и моста через реку Хыонг, которые относятся к кольцевой дороге № 3 Тхыатхиен-Хюэ, составляет более 2,28 трлн донгов из центрального и местного бюджетов.

Строительство проекта началось в конце 2022 года и должно завершиться в декабре 2025 года. Ожидается, что мост через реку Хыонг откроется для движения в декабре 2024 года.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил усилия соответствующих сторон и подрядчиков, особенно рабочих на стройплощадке. Он попросил их ускорить строительство, чтобы обеспечить его прогресс, способствуя развитию экономики провинции в ночное время.

В тот же день премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил врачей, официальных лиц и пациентов Центральной больницы Хюэ, где в течение 48 часов была проведена операция по пересадке органов, что стало новым рекордом больницы на сегодняшний день.

В первой половине того же дня премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в церемонии закладки первого камня 2-й центральной международной больницы Хюэ.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top