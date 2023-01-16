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Премьер-министр принял участие в программе «Тэт в уютном и теплом кругу близких – Соединяющая весна» в провинции Намдинь
Программа организована совместно Всеобщей конфедерацией труда Вьетнама, Центральным комитетом Отечественного фронта Вьетнама и провинцией Намдинь.
Обращаясь к рабочим, работникам и жителям провинции Намдинь, премьер-министр Фам Минь Тьинь с радостью сообщил об итогах социально-экономического развития страны в 2022 году. Столкнувшись со многими трудностями, в целом страна добилась многих позитивных и всесторонних результатов почти во всех областях. Макроэкономика стабильна; инфляция находится под контролем; балансы обеспеченны. Основные отрасли экономики постоянно и интенсивно развиваются.
Безопасность и оборона надежно поддерживаются; общественный порядок и безопасность гарантируются. Укрепились партийное строительство и политическая система; борьба с коррупцией и негативными явлениями дала много положительных результатов, способствуя укреплению доверия среди населения. Внешняя политика и международная интеграция осуществляются всесторонне, существенно и эффективно.
Продолжают развиваться области культуры и общества, заметно улучшилась материальная и духовная жизнь населения; сокращение бедности идет быстрее и устойчивее, что высоко ценится международным сообществом. Социальное обеспечение и социальное благополучие постепенно улучшаются.
В атмосфере всей страны, готовящейся к встрече Лунного Нового года, от имени Партии, Государства премьер-министр похвалил и поздравил партийную организацию, власти всех уровней и жителей провинции Намдинь с достижениями в 2022 году; пожелав в новом году счастья, здоровья и успехов, а также достичь целей социально-экономического развития на более высоком уровне, чем в 2022 году.
На программе премьер-министр Фам Минь Тьинь и руководители Всеобщей конфедерации труда Вьетнама, Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама и провинции Намдинь вручили подарки на Тэт 200 членам профсоюза, рабочим и работникам, бедным домохозяйствам провинции Намдинь.