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Премьер-министр принял участие в праздновании Дня великого национального единства в Лайчау

Премьер-министр принял участие в праздновании Дня великого национального единства в Лайчау
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь присоединился 19 ноября к местным жителям общины Ша зе Финь уезда Шинхо северной горной провинции Лайчау на фестивале великого национального единства 19 ноября 2023 года. Фото: ВИA  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь присоединился 19 ноября к местным жителям общины Ша зе Финь уезда Шинхо северной горной провинции Лайчау на фестивале великого национального единства 19 ноября по случаю 93-й годовщины создания Вьетнамского Отечественного фронта (ВОФ) (18 ноября 1930 – 2023 гг.).

Выступая на мероприятии перед местными жителями, премьер-министр подчеркнул важность поощрения великого национального единства, сказав, что это драгоценная традиция на протяжении всей борьбы за национальную независимость и воссоединение страны в прошлом, а также в строительстве и защите страны сегодня.

Сила великого национального единства является важной движущей силой и решающим элементом всех побед вьетнамской революции, подчеркнул он.

Он сказал, что в 2023 году, несмотря на то, что ситуация в мире продолжает оставаться сложной, со многими беспрецедентными вызовами, Вьетнам по-прежнему добился многих важных достижений в различных областях, продолжая оставаться ярким пятном мировой экономики.

Он приписал результаты тщательному и своевременному руководству Центрального комитета партии, надзору и поддержке Национального собрания и учреждений политической системы, решительному, твердому, гибкому и практичному руководству и менеджменту правительства, секторов и населенных пунктов, сотрудничеству и поддержке международных друзей, поддержке и активному участию бизнес-сообщества и населениям по всей стране, особенно солидарность и усилия по преодолению трудностей и вызовов всей нации.
Он с удовлетворением отметил, что в последние годы партийные комитеты, власти разных уровней и отделение ВОФ в Лайчау поддерживают традиции солидарности, используют потенциал и выдающиеся возможности, а также конкурентные преимущества для достижения положительных результатов во многих аспектах.

Премьер-министр высоко оценил усилия партийной организации, властей, комитета ВОФ, общественно-политических организаций и жителей Лайчау в целом и общины Ша Зе Фин в частности, направленные на укрепление великого национального единства, социально-экономическое и культурное развитие, заботу о материальной и духовной жизни местного населения, способствуя тем самым развитию страны.

Он призвал местное сообщество к оперативной и серьезной реализации инвестиционных проектов в этом районе, эффективному выполнению национальных целевых программ по социально-экономическому развитию районов проживания этнических меньшинств и горных районов, строительству сельских районов нового типа и устойчивому сокращению бедности, а также к активному участию в движении патриотических соревнований в целях создания сильного великого национального единства.

По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь передал партийному комитету, ВОФ и жителям общины Ша Зе Фин средства на строительство домов "Великой солидарности" и приобретение учебного оборудования для детских садов, начальных и средних школ этого населенного пункта.

ИЖВ/ВИА

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