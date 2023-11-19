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Премьер-министр принял участие в праздновании Дня великого национального единства в Лайчау
Выступая на мероприятии перед местными жителями, премьер-министр подчеркнул важность поощрения великого национального единства, сказав, что это драгоценная традиция на протяжении всей борьбы за национальную независимость и воссоединение страны в прошлом, а также в строительстве и защите страны сегодня.
Сила великого национального единства является важной движущей силой и решающим элементом всех побед вьетнамской революции, подчеркнул он.
Он сказал, что в 2023 году, несмотря на то, что ситуация в мире продолжает оставаться сложной, со многими беспрецедентными вызовами, Вьетнам по-прежнему добился многих важных достижений в различных областях, продолжая оставаться ярким пятном мировой экономики.
Он приписал результаты тщательному и своевременному руководству Центрального комитета партии, надзору и поддержке Национального собрания и учреждений политической системы, решительному, твердому, гибкому и практичному руководству и менеджменту правительства, секторов и населенных пунктов, сотрудничеству и поддержке международных друзей, поддержке и активному участию бизнес-сообщества и населениям по всей стране, особенно солидарность и усилия по преодолению трудностей и вызовов всей нации.
Он с удовлетворением отметил, что в последние годы партийные комитеты, власти разных уровней и отделение ВОФ в Лайчау поддерживают традиции солидарности, используют потенциал и выдающиеся возможности, а также конкурентные преимущества для достижения положительных результатов во многих аспектах.
Премьер-министр высоко оценил усилия партийной организации, властей, комитета ВОФ, общественно-политических организаций и жителей Лайчау в целом и общины Ша Зе Фин в частности, направленные на укрепление великого национального единства, социально-экономическое и культурное развитие, заботу о материальной и духовной жизни местного населения, способствуя тем самым развитию страны.
Он призвал местное сообщество к оперативной и серьезной реализации инвестиционных проектов в этом районе, эффективному выполнению национальных целевых программ по социально-экономическому развитию районов проживания этнических меньшинств и горных районов, строительству сельских районов нового типа и устойчивому сокращению бедности, а также к активному участию в движении патриотических соревнований в целях создания сильного великого национального единства.
По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь передал партийному комитету, ВОФ и жителям общины Ша Зе Фин средства на строительство домов "Великой солидарности" и приобретение учебного оборудования для детских садов, начальных и средних школ этого населенного пункта.