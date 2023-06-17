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Премьер-министр принял участие в открытии моста и закладке фундамента проекта социального жилья в Бакжанге

16 июня премьер-министр Фам Минь Тьинь перерезал ленточку, чтобы открыть мост Ньынгует 2, и принял участие в церемонии закладки фундамента проекта социального жилья для рабочих в северной провинции Бакжанг.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь. Фото: Зыонг Жанг/ВИА  
Строительство нового моста Ньынгует началось в апреле 2022 года, его общая стоимость составила более 456 миллиардов донгов (19,8 миллиона долларов), выделенных из провинциального бюджета. Мост имеет общую длину около 445 м и ширину 16 м, подъезды к мосту с двух концов протяженностью 800 м. Он находится на скоростной автомагистрали Ханой - Бакжанг, пересекающей реку Кау.

Выступая на церемонии открытия, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что мост будет способствовать социально-экономическому развитию северо-восточного региона в целом и Бакжанг в частности, поскольку он служит воротами в провинцию с Севера.

Он выразил надежду, что после открытия моста людям будет удобнее передвигаться, что будет способствовать реализации Резолюции Политбюро о развитии дельты Красной реки.

*Во второй половине того же дня премьер-министр посетил церемонию закладки фундамента второго этапа проекта социального жилья для рабочих в городке Нень в уезде Вьет-йен провинции Бакжанг.

Проект общей площадью до 12,6 га состоит из 16 20-этажных многоквартирных домов и оценивается примерно в 5 трлн донгов (212,5 млн долларов США). Ожидается, что он предоставит около 7.000 квартир для более чем 20.000 рабочих в провинции.

На первом этапе к концу марта 2024 года будет сдано 2.500 квартир. На втором этапе будет построено и сдано более 1.500 квартир в четвертом квартале 2024 года.

Выступая на церемонии закладки фундамента, премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил Бакжанга и местных жителей продолжить выделение ресурсов и земли для проектов строительства социального жилья.

Финансовые учреждения, особенно Вьетнамский банк социальной политики, должны создать благоприятные условия для лиц с низким доходом и рабочих в промышленных зонах для доступа к кредиту для покупки или аренды социального жилья.

По этому случаю он призвал ведомства, населенные пункты и предприятия объединить усилия и выполнить задачу по строительству к 2030 году в промышленных зонах не менее 1 миллиона квартир для малообеспеченных граждан и работников.

ИЖВ/ВИА

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