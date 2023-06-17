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Премьер-министр принял участие в открытии моста и закладке фундамента проекта социального жилья в Бакжанге
Выступая на церемонии открытия, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что мост будет способствовать социально-экономическому развитию северо-восточного региона в целом и Бакжанг в частности, поскольку он служит воротами в провинцию с Севера.
Он выразил надежду, что после открытия моста людям будет удобнее передвигаться, что будет способствовать реализации Резолюции Политбюро о развитии дельты Красной реки.
*Во второй половине того же дня премьер-министр посетил церемонию закладки фундамента второго этапа проекта социального жилья для рабочих в городке Нень в уезде Вьет-йен провинции Бакжанг.
Проект общей площадью до 12,6 га состоит из 16 20-этажных многоквартирных домов и оценивается примерно в 5 трлн донгов (212,5 млн долларов США). Ожидается, что он предоставит около 7.000 квартир для более чем 20.000 рабочих в провинции.
На первом этапе к концу марта 2024 года будет сдано 2.500 квартир. На втором этапе будет построено и сдано более 1.500 квартир в четвертом квартале 2024 года.
Выступая на церемонии закладки фундамента, премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил Бакжанга и местных жителей продолжить выделение ресурсов и земли для проектов строительства социального жилья.
Финансовые учреждения, особенно Вьетнамский банк социальной политики, должны создать благоприятные условия для лиц с низким доходом и рабочих в промышленных зонах для доступа к кредиту для покупки или аренды социального жилья.
По этому случаю он призвал ведомства, населенные пункты и предприятия объединить усилия и выполнить задачу по строительству к 2030 году в промышленных зонах не менее 1 миллиона квартир для малообеспеченных граждан и работников.