НОВОСТИ

Премьер-министр принял участие в конференции по промежуточным итогам года внедрения сил по охране общественного порядка на местах

Днём 12 ноября член Политбюро, Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в конференции по промежуточным итогам года внедрения сил по охране общественного порядка на местах, организованной Министерством общественной безопасности Вьетнама.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает с руководящей речью на мероприятии. Фото: ВИА  
Мероприятие прошло очно в Ханое и онлайн для отделов полиции провинций и городов, а также полицейских подразделений на уровне общин, кварталов и специальных административных зон по всей стране. В конференции также приняли участие член Политбюро, министр общественной безопасности, генерал Лыонг Там Куанг, руководители министерств и ведомств центрального уровня, руководители провинций и городов, представители полиции от центрального до местного уровня, а также делегаты и лучшие представители сил по охране общественного порядка на местах.

В своих выступлениях представители министерств, ведомств и местных органов власти подчеркнули важную роль сил по охране общественного порядка на местах, а также выразили внимание и готовность содействовать их более эффективной работе в будущем. Представители сил по охране общественного порядка на местах продемонстрировали решимость и готовность активно участвовать в поддержании общественного порядка и безопасности, обеспечивая мирную и стабильную жизнь граждан.

Вместе с руководством МОБ, вручая награды и чествуя коллективы и отдельных сотрудников сил по охране общественного порядка на местах за выдающиеся достижения, Премьер-министр подчеркнул, что обеспечение общественного порядка и безопасности признано Партией и государством постоянной и важнейшей задачей. Соответственно, роль сил на местах чрезвычайно значима, так как они обеспечивают стабильную среду для устойчивого развития и мирную жизнь населения. Создание сил по охране общественного порядка на местах позволило устранить дублирование и рассредоточенность трёх предыдущих структур, обеспечило единое командование и координацию действий, улучшило сбор информации, патрулирование, контроль и своевременное эффективное реагирование на вопросы общественной безопасности.

Отмечая основные результаты после одного года внедрения сил по охране общественного порядка на местах, Премьер-министр подтвердил, что данная инициатива является правильной политикой Партии и государства. В частности, силы на местах быстро проявили свою роль, тесно взаимодействуя с населением, разделяя с ним трудности и радости, работая плечом к плечу.

Премьер-министр также указал на ряд ограничений, которые необходимо устранить для повышения эффективности работы этих сил, включая недостаток знаний в управлении, правовых знаний, профессиональных и специальных навыков, а также вопросы обеспечения режима, инструментов, вспомогательных средств и материально-технической базы.

Для повышения эффективности работы в будущем Премьер-министр потребовал продолжать формировать единое понимание роли и места сил по охране общественного порядка на местах; признать обеспечение общественного порядка делом народа, ради народа и с участием народа, делая граждан центром и субъектом всех действий.

Фам Минь Тьинь поручил на основе промежуточных итогов внедрения сил по охране общественного порядка на местах МОБ возглавить подготовку предложения для Премьер-министра о выпуске Директивы по повышению эффективности работы этих сил в новых условиях, а также разработать комплексный план по формированию и совершенствованию сил по охране общественного порядка на местах.

ИЖВ/ВИА

