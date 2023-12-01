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Премьер-министр принял участие в вьетнамско-турецком бизнес-форуме в Анкаре
Премьер-министр Фам Минь Тьинь поздравил Турцию с выдающимся достижением и вступлением в группу из 20 крупнейших экономик мира (G20).
Он проинформировал участников о национальном строительстве и внешней политике Вьетнама, подчеркнув, что страна стремится построить независимую, самодостаточную экономику параллельно с проактивной и эффективной международной интеграцией.
Вьетнам сосредоточен на трех стратегических прорывах, охватывающих институциональное строительство и совершенствование; инфраструктуру; развитие людских ресурсов и административную реформу, сказал он.
Открытая политическая система, отлаженная инфраструктура и разумное управление помогут иностранным инвесторам стабильно и эффективно работать в стране Юго-Восточной Азии, подчеркнул лидер.
Вьетнам желает сотрудничать в области цифровой экономики, зеленого перехода, экономики замкнутого цикла, экономики, основанной на знаниях, и экономики совместного использования, используя науку, технологии и инновации в качестве новых движущих сил национального развития, продолжил премьер-министр.
Глава правительства подтвердил, что Вьетнам всегда создает оптимальные условия для работы в стране крупных, высокотехнологичных и опытных предприятий, в том числе из Турции.
Он отметил, что у двух стран остается достаточно возможностей для расширения сотрудничества, однако механизмы сотрудничества остаются ограниченными. Таким образом, признание Турцией статуса полноценной рыночной экономики Вьетнама и соглашение о свободной торговле облегчат деятельность их предприятий.
По словам премьер-министра, обе страны выразили желание поднять свои отношения на новую высоту, тем самым способствуя развитию сотрудничества во всех областях, от политики и дипломатии до экономики, торговли, инвестиций, культуры, туризма и обменов между людьми.
Представители турецких министерств и деловых кругов заявили, что Турция желает сотрудничать с Вьетнамом в области транспортной инфраструктуры, производства бытовой техники, науки и технологий, финансов, авиации, логистики, возобновляемых источников энергии, фармацевтики, сельского хозяйства и индустрии халяль.
Турецкая сторона заявила, что хочет глубоко проникнуть на потенциальный вьетнамский рынок и выйти на рынок АСЕАН через территорию страны.
Статистика показывает, что в 2022 году объем двусторонней торговли достиг 2,4 млрд. долл. США, и ожидается, что в дальнейшем он будет расти. В настоящее время Tурция является крупнейшим прямым инвестором Вьетнама из Ближневосточного региона с общим зарегистрированным капиталом почти в 1 млрд. долл. США.
По этому случаю ряд ведомств и предприятий двух стран подписали соглашения о сотрудничестве.
В тот же день премьер-министр Фам Минь Тьинь принял председателя совета директоров и руководителей турецкого гиганта IC Holdings, многоотраслевой группы, работающей в основном в строительном секторе.
Консорциум Vietur, возглавляемый IC Ictas, выиграл тендер на строительство терминала для международного аэропорта Лонгтхань в южной провинции Донгнай на сумму 35 триллионов донгов (1,44 млрд. долл. США).
Представители IC Holdings высоко оценили инвестиционную среду во Вьетнаме и отметили свое желание тесно сотрудничать с вьетнамскими агентствами и предприятиями для эффективной реализации тендерного пакета, одновременно расширяя сотрудничество и инвестиции в важнейшую инфраструктуру, энергетику и здравоохранение.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил группе тесно координировать свои действия с Министерством транспорта Вьетнама и соответствующими ведомствами и населенными пунктами, чтобы эффективно использовать пакет тендерных предложений в соответствии с графиком и обеспечить заданное качество.
Премьер-министр предложил IC Holdings искать инвестиционные возможности в других конкретных проектах в областях своих сильных сторон и приоритетов Вьетнама, особенно в строительстве инфраструктуры, промышленности, энергетике, туризме и строительстве умных городов.