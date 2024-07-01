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Премьер-министр принял участие в бизнес-форуме Вьетнама и Республики Корея в Сеуле
Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что помимо давних отношений двух стран и поддержки их правительствами, большой вклад в достижения внесли деловые круги Вьетнама и РК.
По словам главы правительства, Вьетнам считает, что сектор экономики с иностранными инвестициями играет важную роль в его экономике. Вьетнам хочет привлечь селективные иностранные инвестиции, соединить сектор прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и внутренний экономический сектор, содействовать государственно-частному партнерству для активного развития зеленой экономики, цифровой экономики, циркулярной экономики и экономики, основанной на знаниях.
Вьетнам всегда поощряет корейский бизнес к расширению инвестиционного сотрудничества в тех областях, где РК имеет сильные стороны, а Вьетнам - высокий спрос и приоритет, таких как высокие технологии, электроника, полупроводники и искусственный интеллект (ИИ), строительство инфраструктуры, возобновляемые источники энергии, новая энергия (водород), биотехнологии, инновации, высококачественная подготовка кадров и культурная индустрия.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал корейский бизнес продолжать поддерживать Вьетнам в области финансов, развития инфраструктуры, совершенствования институтов, подготовки высококачественных кадров и управления, а также продолжать участвовать в деятельности по социальному обеспечению и помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, пострадавшим от стихийных бедствий, а также местным жителям в отдаленных, приграничных и островных районах.
Глава правительства также выразил надежду, что корейский бизнес поможет вьетнамским предприятиям лучше участвовать в цепочках добавленной стоимости корейских фирм и всего мира.
На форуме премьер-министр стал свидетелем обмена 23 соглашениями о сотрудничестве между министерствами, ведомствами, населенными пунктами и предприятиями двух стран. В частности, народные комитеты провинций Куангчи, Хынгйен, Фуйен, Бариа-Вунгтау и Бакнинь, Национальный инновационный центр и больница Ханойского медицинского университета будут сотрудничать с корейскими корпорациями в области инвестиций, торговли, энергетического перехода, биотехнологий, строительства промышленных парков, полупроводниковых технологий, медицины и фармации, авиации, логистики, информационных технологий и машиностроения. Вьетнамская Sovico Group и южнокорейская Hyosung Group подписали соглашение о сотрудничестве в области устойчивого развития, центров обработки данных, финансовых технологий, возобновляемых источников энергии, финансов, умных городов, логистики и недвижимости.