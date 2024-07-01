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Премьер-министр принял участие в бизнес-форуме Вьетнама и Республики Корея в Сеуле

1 июля в Сеуле премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в бизнес-форуме Вьетнама и Республики Корея (РК), в котором участвовали 500 делегатов из министерств, отраслей, ведомств и предприятий обеих стран.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на мероприятии в Сеуле. Фото: ВИA  
Выступая на форуме, состоявшемся в рамках официального визита вьетнамского лидера в РК, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что двусторонние отношения находятся на самом высоком уровне после более чем 30 лет установленных дипломатических отношений. Дружественное, доверительное и практическое сотрудничество между Вьетнамом и РК плодотворно развивается на основе общих ценностей и стратегических интересов. В настоящее время РК занимает 1-е место по прямым инвестициям во Вьетнам, 2-е место по сотрудничеству в области развития и туризма и 3-е место по трудовому и торговому сотрудничеству. Около 300 000 вьетнамцев работают, учатся и живут в РК, а корейская община во Вьетнаме насчитывает около 200 000 человек.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что помимо давних отношений двух стран и поддержки их правительствами, большой вклад в достижения внесли деловые круги Вьетнама и РК.

По словам главы правительства, Вьетнам считает, что сектор экономики с иностранными инвестициями играет важную роль в его экономике. Вьетнам хочет привлечь селективные иностранные инвестиции, соединить сектор прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и внутренний экономический сектор, содействовать государственно-частному партнерству для активного развития зеленой экономики, цифровой экономики, циркулярной экономики и экономики, основанной на знаниях.

Вьетнам всегда поощряет корейский бизнес к расширению инвестиционного сотрудничества в тех областях, где РК имеет сильные стороны, а Вьетнам - высокий спрос и приоритет, таких как высокие технологии, электроника, полупроводники и искусственный интеллект (ИИ), строительство инфраструктуры, возобновляемые источники энергии, новая энергия (водород), биотехнологии, инновации, высококачественная подготовка кадров и культурная индустрия.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал корейский бизнес продолжать поддерживать Вьетнам в области финансов, развития инфраструктуры, совершенствования институтов, подготовки высококачественных кадров и управления, а также продолжать участвовать в деятельности по социальному обеспечению и помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, пострадавшим от стихийных бедствий, а также местным жителям в отдаленных, приграничных и островных районах.

Глава правительства также выразил надежду, что корейский бизнес поможет вьетнамским предприятиям лучше участвовать в цепочках добавленной стоимости корейских фирм и всего мира.

На форуме премьер-министр стал свидетелем обмена 23 соглашениями о сотрудничестве между министерствами, ведомствами, населенными пунктами и предприятиями двух стран. В частности, народные комитеты провинций Куангчи, Хынгйен, Фуйен, Бариа-Вунгтау и Бакнинь, Национальный инновационный центр и больница Ханойского медицинского университета будут сотрудничать с корейскими корпорациями в области инвестиций, торговли, энергетического перехода, биотехнологий, строительства промышленных парков, полупроводниковых технологий, медицины и фармации, авиации, логистики, информационных технологий и машиностроения. Вьетнамская Sovico Group и южнокорейская Hyosung Group подписали соглашение о сотрудничестве в области устойчивого развития, центров обработки данных, финансовых технологий, возобновляемых источников энергии, финансов, умных городов, логистики и недвижимости.

ВИА/ИЖВ

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