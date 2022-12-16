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Премьер-министр принял участие во вьетнамско-бельгийском бизнес-форуме в Брюсселе

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие во вьетнамско-бельгийском бизнес-форуме в Брюсселе 15 декабря (по местному времени) в рамках своего официального визита в европейскую страну.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на форуме. Фото: ВИА  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие во вьетнамско-бельгийском бизнес-форуме в Брюсселе 15 декабря (по местному времени) в рамках своего официального визита в европейскую страну.

Выступая на мероприятии, премьер-министр Тьинь сказал, что вьетнамско-бельгийские отношения развиваются хорошо во всех областях. По оценкам, в этом году объем двусторонней торговли достигнет почти 5 млрд. долл. США. На сегодняшний день европейская страна инвестировала 1,1 млрд. долл. США в страну Юго-Восточной Азии.

Он подчеркнул, что Бельгия также считается одними из ворот в ЕС для важных экспортных товаров Вьетнама.

В 2022 году, благодаря эффективному контролю над пандемией COVID-19, Вьетнам добился важных показателей в области социально-экономического развития, включая стабильную макроэкономику, сдерживание инфляции, положительный экономический рост и обеспечение основных балансов.

Премьер-министр Тьинь подчеркнул, что Вьетнам проводит внешнюю политику независимости, самостоятельности, диверсификации и многосторонности, будучи хорошим другом, надежным партнером и ответственным членом международного сообщества; и полон решимости построить независимую, самодостаточную экономику, которая активно, практически и эффективно интегрируется в международное сообщество.

«Это очень важная основа, создающая больше мотивации и уверенности для предприятий, чтобы они чувствовали себя в безопасности в производстве и бизнесе; и содействующая экономическому, торговому и инвестиционному сотрудничеству для всестороннего развития, принося тем самым практическую пользу народам двух стран», - подчеркнул премьер-министр.

Он выразил надежду, что бельгийские и европейские фирмы продолжат диверсификацию продуктов, рынков, цепочек поставок для продвижения эффективного и устойчивого производства и бизнеса во Вьетнаме.

Он предложил им сохранить инвестиции и призвать больше фирм вкладывать капитал в его страну, уделяя приоритетное внимание инновациям и стартапам, цифровой трансформации, реагированию на изменение климата, экономике замкнутого цикла, инфраструктуре, логистике и высокотехнологичному сельскому хозяйству.

На форуме премьер-министр Фам Минь Тьинь, принцесса Бельгии Астрид и официальные лица двух стран стали свидетелями подписания документов о сотрудничестве между их министерствами, отраслями и предприятиями.

В тот же день премьер-министр Тьинь принял руководителей бельгийского бизнеса, таких как главный операционный директор брюссельского аэропорта Пит Демутер; председатель компании Pharos Джон Мартин; председатель компании Ageas Барт де Смет.

Руководители проинформировали вьетнамского лидера о реализации проектов и планах расширения инвестиций в стране Юго-Восточной Азии.

Пит Демутер объявил о планах своей компании открыть прямой маршрут между Бельгией и Вьетнамом.

Премьер-министр Тьинь высоко оценил успешную инвестиционную деятельность этих предприятий во Вьетнаме, предложив им продолжать расширять инвестиции в различных областях. Он обязался поручить соответствующим органам рассмотреть предложения фирм.

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