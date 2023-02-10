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Премьер-министр принял старшего министра Сингапура Тео Чи Хина
Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил добрые чувства и позитивный вклад старшего министра Тео Чи Хина в развитие вьетнамо-сингапурских отношений; предложил министру продолжать поддерживать и продвигать вьетнамско-сингапурское стратегическое партнерство во всех областях. В дополнение к повышению доверия за счет расширения обмена делегациями и контактов на высоком уровне, каналов, сотрудничества в области безопасности и обороны, образования и обучения, науки и технологий, существуют также потенциальные области, которые рассматриваются как движущие силы развития в новом контексте, такие как цифровая экономика, «зеленая» экономика, экономика замкнутого цикла, энергический переход, инновации…
Старший министр Тео Чи Хин подчеркнул, что визит премьер-министра Фам Минь Тьиня приходится на важное время, когда начинаются мероприятия по празднованию 50-летия установления дипломатических отношений и 10-летия установления стратегического партнерства между двумя странами.
Министр Тео Чи Хин выразил свое впечатление об экономическом развитии Вьетнама со времен Доймой (Обновление) и сих пор; высоко оценил позитивные развития в сотрудничестве между двумя странами в различных областях, включая торговлю, инвестиции, безопасность и оборону, а также в других потенциальных областях, таких как цифровая экономика, «зеленая» экономика, цифровое правительство…
Министр Тео Чи Хин сказал, что потенциал сотрудничества между двумя странами по-прежнему очень велик; подтверждая, что он будет продолжать продвигать сотрудничество с Вьетнамом в самых разных областях, от безопасности и обороны, экономики, торговли, инвестиций до цифрового правительства, «зеленой» экономики, реагирования на изменение климата, повышения взаимопонимание и народной дипломатии.
Обсудив региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, стороны согласились, что в нынешних сложных условиях обеим странам необходимо работать вместе для поддержания мира, стабильности и сотрудничества в регионе, а также разрешать споры мирными средствами и на основе международного права; укреплять солидарность и единство, способствуя созданию самодостаточной и процветающей Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и продвигая ее центральную роль, особенно в региональных делах.