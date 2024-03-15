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Премьер-министр принял специального советника Парламентского альянса японско-вьетнамской дружбы

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 4 марта устроил в Ханое прием для Такебе Цутому, специального советника Парламентского альянса японско-вьетнамской дружбы, который посещает Вьетнам в качестве почетного председателя организационного комитета девятого японско-вьетнамского фестиваля в Хошимине.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и специальный советник Парламентского альянса японско-вьетнамской дружбы Такэбе Цутому. Фото: ВИА  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил фестиваль как первое крупное мероприятие в рамках первого года всеобъемлющего стратегического партнерства Вьетнама и Японии, которое 9-10 марта привлекло около 400.000 посетителей.

Он поблагодарил Такебе Цутому за его искренний, вдохновляющий и конструктивный вклад в развитие вьетнамско-японского дружеского сотрудничества, особенно в отношении строительства Вьетнамско-японского университета (VJU).

Премьер-министр пожелал, чтобы Такебе Цутому продолжал помогать в конкретизации двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства посредством конкретных проектов и программ в различных секторах; активизации сотрудничества в области образования, включая преобразование Центра японской культуры и языка при Университете Халонг в центр японоведения, повышение качества обучения в VJU и открытие факультета полупроводниковой инженерии; укреплении сотрудничества с Национальным инновационным центром, в том числе посредством ежегодной организации японско-вьетнамского образовательного фестиваля в октябре.

Он предложил специальному советнику содействовать местному сотрудничеству в области инвестиций, торговли и туризма наряду с культурными и межличностными обменами, включая проведение фестиваля Вьетнама на Хоккайдо и фестиваля Хоккайдо в Халонге в этом году, которые являются важными компонентами новой структуры двусторонних отношений. Он также подчеркнул важность расширения сотрудничества в области подготовки рабочей силы и улучшения условий труда и жизни для вьетнамских учеников и рабочих в Японии.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил Японии как можно скорее рассмотреть вопрос о выделении средств по линии официальной помощи в целях развития (ОПР) нового поколения на проект строительства железнодорожного маршрута из центра Ханоя в парк высоких технологий Хоалак. Он пояснил, что такой железнодорожный проект имеет большое значение, в том числе для содействия развитию VJU, продвижения проектов в рамках Партнерства справедливого энергетического перехода (JETP) и решения вопросов, связанных с проектом нефтеперерабатывающего завода Нгишон.

Такебе Цутому, в свою очередь, согласился с предложениями премьер-министра Фам Минь Тьиня и пообещал и дальше поддерживать сотрудничество с Вьетнамом, особенно в тех областях, где есть многообещающие возможности, о которых говорил премьер-министр.

Он также предложил конкретные меры по укреплению двусторонних связей, включая создание экосистемы для поддержки сотрудничества в области подготовки человеческих ресурсов, а также развитие образовательного туризма, стажировок и трудового сотрудничества.

В настоящее время около 520.000 вьетнамцев живут, работают и учатся в Японии, образуя вторую по величине иностранную общину и внося значительный вклад в социально-экономическое развитие обеих стран.

ВИА/ИЖВ

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