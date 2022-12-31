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Премьер-министр принял свидетелей истории из Сил общественной безопасности

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 30 декабря провел встречу с историческими свидетелями из Народных сил общественной безопасности, которые принимали непосредственное участие в борьбе с диверсионной войной и шпионской деятельностью во время войны сопротивления против США.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь с ветеранами Народных сил общественной безопасности. Фото: Зыонг Жанг/ВИА  
Полковник, Герой Народных Вооруженных Сил Вьетнама Нгуен Чи Фыонг, бывший начальник провинциального управления общественной безопасности провинции Куангбинь, и генерал-майор Чинь Суан Тху, бывший начальник управления общественной безопасности провинции Тханьхоа, поделились вспоминаниями о борьбе с диверсионной войной и шпионской деятельностью во время войны сопротивления против США.

Выступая на встрече, премьер-министр подчеркнул высокую эффективность Народных сил общественной безопасности за последние 77 лет, завоевав доверие Партии, государства и народа.

Он подчеркнул вклад и самопожертвование офицеров и милиционеров в успех борьбы, способствовал победе революции за национальное освобождение и воссоединение страны.

Премьер-министр отметил, что за более чем 10 лет, с 1961 по 1972 год, Вьетнам, основную роль в котором играли Народные силы общественной безопасности, обнаружил и арестовал сотни шпионских и диверсионных групп.

По его словам, благодаря храбрости, мудрости, изобретательности и сильной воле Народные силы общественной безопасности одержали победу на этом тяжелом поле битвы против вражеской шпионской войны.

Наследуя и продвигая эту славную традицию, Народные силы общественной безопасности продолжают вносить важный вклад в строительство и оборону страны, выполняют все поставленные задачи, следят за ситуацией, чтобы ни при каких обстоятельствах не оставаться в бездействии, и активно занимаются предотвращением и борьбой с коррупцией, расточительством и негативными явлениями, сказал он.

Партия и государство высоко ценят, признают и гордятся великими достижениями Народных сил общественной безопасности в разные периоды, подчеркнул он.

Он сказал, что в ближайшее время перед силами стоят тяжелые задачи, требующие от них содействия солидарности и консенсусу, преодоления всех трудностей и вызовов, а также становления более творческими, чтобы добиться большего и внести больший вклад в национальное строительство и оборону.

Премьер-министр выразил надежду, что исторические свидетели и впредь будут активно присоединяться к движению всех людей, занимающихся защитой национальной безопасности.

По его словам, их вклад в развитие страны всегда помнят и уважают Партия, государство, Народные силы общественной безопасности и народ.

ВИА/ИЖВ

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