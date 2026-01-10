Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр принял руководство одного из ведущих инфраструктурно-строительных корпораций Китая

9 января в Доме Правительства Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Янь Цзехэ — основателя корпорации «Тайпинъян» (Pacific Construction Group), крупного частного предприятия Китая в сфере инвестирования, строительства, эксплуатации и управления инфраструктурными объектами.

Высоко оценив участие корпорации «Тайпинъян» в последнее время в ряде важных инфраструктурных проектов в Ханое в качестве подрядчика, Премьер-министр Фам Минь Тьинь приветствовал предложения корпорации по участию в реализации крупных инфраструктурных проектов во Вьетнаме в предстоящий период и предложил компании увеличить объемы инвестиций во Вьетнаме.

Премьер-министр предложил корпорации «Тайпинъян» тесно сотрудничать с вьетнамскими предприятиями посредством конкретных, показательных проектов и продукции, связанных с передачей технологий, внося вклад в социально-экономическое развитие Вьетнама и содействуя дальнейшему укреплению вьетнамско-китайских отношений, которые динамично и успешно развиваются и приносят выгоды обеим сторонам.


vna-potal-thu-tuong-tiep-lanh-dao-tap-doan-xay-dung-thai-binh-duong-trung-quoc-8520870.jpg
Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Янь Цзехэ, основателя строительной корпорации «Тайпинъян» (Китай) (Фото: ВИА)

Подчеркнув важную роль планирования с дальновидным видением, стратегическим мышлением и масштабным подходом, Премьер-министр предложил корпорации «Тайпинъян» изучить возможность продолжения участия в проектах во Вьетнаме с целью более эффективного использования пространств развития, включая проект линии метрополитена, соединяющей аэропорт Таншоннят с аэропортом Лонгтхань.

Со своей стороны Янь Цзехэ сообщил, что корпорация «Тайпинъян» выиграла тендеры и в настоящее время реализует три крупных проекта в Ханое, в том числе: проект строительства моста Тылиен и подъездных путей к нему с обеих сторон, начало строительства — 19 мая 2025 года; проект строительства моста Нгокхой и подъездных путей с обеих сторон, начало строительства — 19 августа 2025 года; проект строительства городской железной дороги Ханоя, линия № 5 Ванкао — Хоалак, начало строительства — 19 декабря 2025 года.

Докладывая Премьер-министру о ходе реализации указанных проектов, Янь Цзехэ также представил планы дальнейшего сотрудничества корпорации во Вьетнаме, выразил желание участвовать в крупных инфраструктурных проектах и продолжать долгосрочное, устойчивое сотрудничество во Вьетнаме в соответствии с ориентирами, обозначенными Премьер-министром.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top