Премьер-министр принял руководство одного из ведущих инфраструктурно-строительных корпораций Китая

Высоко оценив участие корпорации «Тайпинъян» в последнее время в ряде важных инфраструктурных проектов в Ханое в качестве подрядчика, Премьер-министр Фам Минь Тьинь приветствовал предложения корпорации по участию в реализации крупных инфраструктурных проектов во Вьетнаме в предстоящий период и предложил компании увеличить объемы инвестиций во Вьетнаме.

Премьер-министр предложил корпорации «Тайпинъян» тесно сотрудничать с вьетнамскими предприятиями посредством конкретных, показательных проектов и продукции, связанных с передачей технологий, внося вклад в социально-экономическое развитие Вьетнама и содействуя дальнейшему укреплению вьетнамско-китайских отношений, которые динамично и успешно развиваются и приносят выгоды обеим сторонам.





Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Янь Цзехэ, основателя строительной корпорации «Тайпинъян» (Китай) (Фото: ВИА)

Подчеркнув важную роль планирования с дальновидным видением, стратегическим мышлением и масштабным подходом, Премьер-министр предложил корпорации «Тайпинъян» изучить возможность продолжения участия в проектах во Вьетнаме с целью более эффективного использования пространств развития, включая проект линии метрополитена, соединяющей аэропорт Таншоннят с аэропортом Лонгтхань.

Со своей стороны Янь Цзехэ сообщил, что корпорация «Тайпинъян» выиграла тендеры и в настоящее время реализует три крупных проекта в Ханое, в том числе: проект строительства моста Тылиен и подъездных путей к нему с обеих сторон, начало строительства — 19 мая 2025 года; проект строительства моста Нгокхой и подъездных путей с обеих сторон, начало строительства — 19 августа 2025 года; проект строительства городской железной дороги Ханоя, линия № 5 Ванкао — Хоалак, начало строительства — 19 декабря 2025 года.

Докладывая Премьер-министру о ходе реализации указанных проектов, Янь Цзехэ также представил планы дальнейшего сотрудничества корпорации во Вьетнаме, выразил желание участвовать в крупных инфраструктурных проектах и продолжать долгосрочное, устойчивое сотрудничество во Вьетнаме в соответствии с ориентирами, обозначенными Премьер-министром.