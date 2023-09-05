НОВОСТИ
Премьер-министр принял руководителей крупнейших предприятий Индонезии
Руководители индонезийских фирм выразили уверенность в том, что процветающее стратегическое партнерство между двумя странами станет прочной основой для расширения сотрудничества предприятий обеих сторон.
По их мнению, Вьетнам является весьма потенциальным и привлекательным рынком для инвестиций, ведения бизнеса и продажи высококачественных товаров.
Будиарса Састравината, управляющий директор компании Ciputra, ведущего конгломерата страны-архипелага, а также председатель Ассоциации дружбы Индонезия - Вьетнам, поблагодарил правительство Вьетнама за поддержку проектов его группы в этой стране. Он также сделал ряд предложений по инвестиционному сотрудничеству.
Майкл Джизхар, исполнительный вице-президент Modena, крупного бренда бытовой техники и электроники в Индонезии, сказал, что Вьетнам является важным рынком, и что его предприятие рассматривает возможность увеличения инвестиций в производство бытовой техники и электромобилей, а также развитие возобновляемых источников энергии.
Альберт Чжан, соучредитель Traveloka, онлайн-платформы туристических услуг, рассматривал Вьетнам как привлекательное туристическое направление в Юго-Восточной Азии. Он также проинформировал премьер-министра Тьиня о сотрудничестве его фирмы с Национальной администрацией туризма Вьетнама и населенными пунктами страны в целях содействия цифровой трансформации местного туризма и привлечения международных посетителей.
Поздравив фирмы с их успешными инвестициями во Вьетнаме, премьер-министр Тьинь призвал их и далее проявлять свою социальную ответственность; способствовать стимулированию инноваций, применению научно-технических достижений и повышению производительности труда.
Что касается недвижимости, то, по его словам, Вьетнам поощряет строительство жилья для рабочего класса и лиц с низкими доходами.
Правительство Вьетнама всегда создает наилучшие возможные условия для эффективной, устойчивой и прибыльной работы инвесторов на основе гармонизация интересов, разделение рисков между сторонами, подтвердил премьер-министр, добавив, что успех инвесторов - это и успех Вьетнама тоже.