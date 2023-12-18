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Премьер-министр принял президентов Совета по международному дружескому обмену, JICA
Глава вьетнамского правительства высоко оценил интерес FEC к Вьетнаму, а также его практический существенный и эффективный вклад в развитие двусторонних отношений.
Повышение статуса вьетнамско-японских отношений до «Всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии и во всем мире», о котором было объявлено во время недавнего официального визита в Японию президента Вьетнама Во Ван Тхыонга, открыло новую главу в дружбе и сотрудничестве между Вьетнамом и Японией, с перспективным видением на следующие 50 лет, основанным на доверии и искренности, подчеркнул он.
Анализируя двусторонние отношения за последние пять десятилетий, премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что вьетнамско-японские связи были усовершенствованы и расширены в масштабах благодаря более глубокому пониманию.
Он упомянул о мерах по дальнейшей интенсификации двусторонних отношений, а также о направлениях развития Вьетнама, выразив надежду, что Кен Мацузава и FEC, обладающие авторитетом, будут активно способствовать развитию вьетнамско-японских отношений.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил FEC продолжать организовывать мероприятия, направленные на укрепление взаимопонимания, поддержку экономического сотрудничества, развитие культурных и межличностных обменов, а также активно поддерживать вьетнамцев, проживающих, обучающихся и работающих в Японии.
Он также призвал FEC оказывать поддержку Вьетнаму в области финансов, науки и технологии, подготовки кадров, науки управления, совершенствования институтов, механизмов и политики, способствуя укреплению вьетнамско-японских отношений, а также миру, дружбе, сотрудничеству и развитию в Азии и во всем мире.
В свою очередь, Кен Мацузава отметил, что за последнее время Вьетнам превратился в государство, играющее важную роль и занимающее решающее положение в политике, экономике и дипломатии в регионе и мире, чем привлек внимание международного сообщества.
Он подчеркнул процветающее развитие и важные достижения вьетнамско-японских отношений за последние пять десятилетий с момента установления дипломатических отношений, сказав, что две страны разделяют общую цель строительства и развития страны, внося вклад в мир, дружбу, сотрудничество и развитие в Азии и во всем мире.
Кен Мацузава выразил уверенность, что поездка премьер-министра Фам Минь Тьиня в Японию будет успешной и внесет значительный вклад в развитие двусторонних отношений в ближайшее время.
Члены FEC заявили, что, помимо развития обменов между людьми и установления отношений с Вьетнамом на местном и министерском уровне, японские деловые круги заинтересованы в инвестировании и расширении инвестиций во Вьетнам, особенно в области строительства, промышленности, энергетики, финансов, науки и технологии, производства продуктов питания, здравоохранения и образования. Они выразили желание диверсифицировать глобальные цепочки поставок через сотрудничество с Вьетнамом.
Утром 18 декабря премьер-министр Фам Минь Тьинь принял президента Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Акихико Танаку, в ходе чего выразил признательность за значительный вклад агентства и его президента в реализацию проектов официальной помощи в целях развития (ОПР) во Вьетнаме в последнее время, заявив, что правительство Вьетнама и его народ всегда стремятся строго и эффективно использовать кредиты ОПР.
Он поблагодарил JICA за эффективную координацию с Вьетнамом в реализации процедур по предоставлению кредита нового поколения на сумму 50 млрд японских йен (более 351,5 млн долларов США), что способствовало увеличению объема ОПР между двумя странами до более 100 млрд долларов США впервые с 2017 года.
Сотрудничество по линии ОПР является важным содержанием экономических связей между двумя странами, подчеркнул он, предложив JICA более тесно координировать работу с вьетнамскими министерствами, секторами и населенными пунктами для конкретизации «Всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии и во всем мире» с помощью конкретных программ и проектов с более конкретными и эффективными дорожными картами.
Он призвал предоставить Вьетнаму кредиты по линии ОПР нового поколения, чтобы помочь стране Юго-Восточной Азии развивать стратегические инфраструктурные проекты, особенно крупномасштабные проекты транспортной инфраструктуры, такие как железные и автомобильные дороги, морские порты и воздушные пути, а также новые сектора, такие как цифровая трансформация, зеленый переход, полупроводниковая промышленность и инновации.
Акихико Танака выразил свою радость по поводу того, что во время поездки премьер-министра Фам Минь Тьиня в Японию были подписаны дополнительные соглашения о сотрудничестве по линии ОПР между двумя странами.
Он согласился с предложениями вьетнамского лидера, подтвердив, что JICA будет тесно координировать свои действия с министерствами, секторами и населенными пунктами Вьетнама, чтобы развернуть сотрудничество на основе приоритетов, указанных премьер-министром. Он выразил надежду на сотрудничество со стороны Вьетнама для совместного устранения препятствий, которые могут возникнуть в ходе реализации конкретных проектов.