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Премьер-министр принял президента Ассоциации полупроводниковой промышленности США
Премьер-министр Фам Минь Тьинь рассказал им, что в рамках недавно установленного всеобъемлющего стратегического партнерства Вьетнам и США договорились сделать науку, технологии и инновации новым важным направлением в своих отношениях. Поэтому необходимо мобилизовать ресурсы и мозговые силы и определить приоритетные области для Вьетнама, в частности, полупроводниковую промышленность, в которой Вьетнам обладает значительным потенциалом и преимуществами.
Он считает, что сотрудничество в области полупроводниковой промышленности откроет перед предприятиями обеих стран многочисленные возможности для использования своих преимуществ и принесет им экономическую выгоду, способствуя реализации двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства.
Вьетнам разрабатывает стратегию и проект развития человеческих ресурсов, а также соответствующие стимулы для привлечения в страну ведущих иностранных производителей, проектировщиков и разработчиков полупроводников, подчеркнул глава правительства.
В настоящее время во Вьетнаме около 6000 инженеров работают в полупроводниковой промышленности на отечественных и зарубежных предприятиях, сказал он, добавив, что страна намерена подготовить 50.000 высококвалифицированных инженеров в период до 2030 года, уделяя особое внимание тем, кто специализируется на разработке полупроводниковых чипов.
Вьетнам ежегодно отправляет в США около 30.000 студентов, лидируя среди стран Юго-Восточной Азии и входя в пятерку стран с наибольшим числом иностранных студентов в США. По его словам, в США также проживает около 2,2 миллиона вьетнамцев, находящихся за рубежом.
Он предложил SIA добиваться скорейшего признания США статуса Вьетнама как страны с рыночной экономикой и устранить излишний контроль при передаче технологий. Он призвал к расширению сотрудничества в области передачи технологий, исследований, производства, подготовки рабочей силы, строительства лабораторий и поддержки вьетнамских фирм в присоединении к глобальной цепочке поставок полупроводников в США.
Премьер-министр также призвал к сотрудничеству в создании и усовершенствовании механизмов и политики для устойчивого развития полупроводниковой промышленности.
Министерству планирования и инвестиций было поручено работать с соответствующими министерствами для продолжения выполнения конкретных совместных задач с SIA.
Нойффер, в свою очередь, высоко оценил значительный и впечатляющий прогресс Вьетнама в полупроводниковой промышленности, что делает его важнейшим направлением и ключевым игроком в цепочке поставок полупроводников.
По его словам, Вьетнам является наиболее привлекательным направлением для американских инвесторов в полупроводниковую промышленность и может играть роль стратегического партнера в поставках рабочей силы.
Проинформировав премьер-министра о результатах своих рабочих встреч с соответствующими вьетнамскими ведомствами, он сказал, что американские предприятия с нетерпением ждут национальной стратегии Вьетнама в области полупроводниковой промышленности. Он считает, что Вьетнам будет играть еще более важную роль в глобальной цепочке поставок, быстро используя открывающиеся возможности в этой области, особенно в разработке чипов, которая не требует таких больших инвестиций, как производство.
Американские предприятия готовы укреплять отношения, увеличивать инвестиции и сотрудничать с Вьетнамом в области полупроводниковой промышленности, особенно в подготовке талантов и высококачественной рабочей силы, способствуя развитию взаимовыгодных отношений между двумя странами, добавил он.
Основанная в 1977 году, SIA объединяет сеть компаний-членов, на долю которых приходится до 99% доходов полупроводниковой промышленности в США, причем две трети из них - иностранные предприятия. Она сыграла активную роль в побуждении США к совместным усилиям по развитию полупроводниковой экосистемы Вьетнама.