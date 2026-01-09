Премьер-министр принял Председателя Совета директоров Группы AFK Sistema (РФ)

На встрече Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил динамичное развитие АФК «Система», а также ее взаимодействие с крупными вьетнамскими корпорациями и предприятиями с целью продвижения сотрудничества в соответствии с ориентирами, обозначенными Генеральным секретарем ЦК КПВ То Ламом в ходе визита в Россию в мае 2025 года, что вносит практический вклад в углубление, наполнение реальным содержанием и повышение эффективности Всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Владимира Евтушенкова — основателя АФК «Система». (Фото: ВИА)

Предлагая Группе еще более тесно и результативно сотрудничать с вьетнамскими предприятиями для практической реализации договоренностей руководителей высокого уровня, Премьер-министр подчеркнул ряд направлений, в которых Россия обладает преимуществами, а Вьетнам испытывает значительный спрос, в том числе: создание и сопряжение баз данных, информационные технологии, цифровую трансформацию, кибербезопасность, банковский сектор, фармацевтику, использование атомной энергии в мирных целях, телекоммуникации, развитие рынка цифровых (крипто-)активов во Вьетнаме, а также продвижение проектов по освоению подземного и космического пространства, включая развитие метрополитена в Ханое и Хошимине, и сотрудничество в сфере туризма.

Информируя о направлениях развития Вьетнама, прежде всего о приоритетных сферах, где Россия обладает сильными сторонами, Премьер-министр предложил Группе и ее дочерним компаниям активизировать обмен информацией и управленческим опытом, а также оказывать поддержку в подготовке кадров и передаче технологий вьетнамской стороне.

По этому случаю Премьер-министр предложил Посольству РФ во Вьетнаме оказать содействие и в тесной координации с соответствующими министерствами, ведомствами и органами двух стран в срочном порядке завершить переговоры по Межправительственному соглашению о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции «Ниньтхуан-1» до 15 января.

Поблагодарив Премьер-министра Фам Минь Тьиня за уделенное время, Владимир Евтушенков сообщил, что АФК «Система» является крупнейшей частной корпорацией РФ с численностью персонала около 300 тысяч человек. Группа инвестирует в России и во многих странах мира в таких сферах, как телекоммуникации, цифровые услуги, высокие технологии, электронная коммерция, здравоохранение, лесная промышленность и деревянное домостроение, сельское хозяйство, фармацевтика, гостиничные и размещенческие услуги и др., ставя перед собой цель в перспективе стать ведущим мировым инвестиционным фондом в области высоких технологий.

Высоко оценив потенциал Вьетнама и подтвердив готовность прилагать усилия для продвижения сотрудничества с вьетнамской стороной в направлениях, обозначенных Премьер-министром Фам Минь Тьинем, Владимир Петрович подчеркнул, что Вьетнам всегда является надежным партнером для российских предприятий; АФК «Система» стремится увеличить уровень локализации, готова осуществлять передачу технологий и обеспечивать системную подготовку кадров для вьетнамской стороны в соответствии с предложениями Премьер-министра.