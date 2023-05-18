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Премьер-министр принял посла Бельгии и генерального директора корпорации Джон Кокерилл
В ходе приема премьер-министр Тьинь подтвердил, что Вьетнам последовательно придерживается своей внешней политики независимости, самостоятельности, мира, дружбы, сотрудничества и развития, диверсификации и многосторонности отношений, а также широкой, интенсивной, практической и эффективной международной интеграции.
По словам вьетнамского лидера, в условиях многочисленных трудностей и вызовов последнего времени Вьетнам по-прежнему сохраняет макроэкономическую стабильность, эффективно контролирует инфляцию, стимулирует рост и обеспечивает большой баланс. Страна Юго-Восточной Азии по-прежнему является привлекательным направлением для инвестиций.
Вьетнам на сегодняшний день подписал 16 соглашений о свободной торговле (ССТ) с более чем 60 странами мира и ведет переговоры по другим, продолжил он.
Посол Бельгии Карл Ван Ден Босше подтвердил, что его страна желает укреплять сотрудничество с Вьетнамом в различных областях, особенно когда две страны отмечают 50-летие установления дипломатических отношений.
Посол высоко оценил одобрение вьетнамским правительством Национального плана развития энергетики VIII, заявив, что это важная основа для осуществления энергетических проектов предприятиями.
Со своей стороны, Мишель поделился видением, ориентацией на инвестиционное сотрудничество, деятельностью и будущими планами John Cockerill Group во Вьетнаме, особенно в области энергетики, водорода и производства водородных электролизеров.
Мишель сказал, что его рабочая поездка во Вьетнам направлена на содействие реализации подписанных соглашений и поиск возможностей для расширения инвестиций в другие сферы во Вьетнаме.
Премьер-министр Тьинь приветствовал и высоко оценил план John Cockerill Group по расширению инвестиций во Вьетнаме.
Он подчеркнул большой потенциал и преимущества Вьетнама для развития возобновляемой энергетики, особенно ветровой и солнечной, сказав, что Вьетнам поощряет инвестиции в возобновляемую энергетику в духе "гармоничной выгоды и разделенных рисков" между государством, бизнесом и народом.
Он подчеркнул огромный потенциал и преимущества Вьетнама для развития возобновляемых источников энергии, особенно ветровой и солнечной, заявив, что Вьетнам поощряет инвестиции в возобновляемые источники энергии в духе "гармонизации выгод и разделения рисков" между государством, бизнесом и населением.
Вьетнам уделяет приоритетное внимание развитию ветровой и солнечной энергетики, а также водородной энергетики для достижения цели чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году, как было заявлено на 26-й Конференции ООН по изменению климата (COP 26) в Глазго в конце 2021 года, сказал он, отметив, что Национальный план развития энергетики VIII учитывает возможность экспорта электроэнергии в рамках тенденции диверсификации рынков, продуктов и цепочек поставок.
Премьер-министр Вьетнама предложил бельгийской компании рассмотреть и вскоре принять решение об инвестировании в долгосрочное производство во Вьетнаме в области возобновляемых источников энергии, особенно в производство зеленого водорода и топлива из биомассы, а также укрепить сотрудничество с Вьетнамом и оказать ему поддержку в совершенствовании политики, исследованиях и применении науки и технологий, повышении управленческого потенциала и подготовке кадров в этой области.
Он также призвал посла Бельгии и генерального директора John Cockerill's развивать сотрудничество с Вьетнамом в производстве чипов и продвижении инноваций в стране Юго-Восточной Азии, а также призвал больше бельгийских фирм инвестировать во Вьетнам в развивающиеся области, такие как цифровая трансформация, инновации, зеленая трансформация и экономика замкнутого цикла.
Он выразил надежду, что John Cockerill's вскоре откроет офис, а также исследовательский и учебный центр по водороду и возобновляемым источникам энергии в Национальном инновационном центре (NIC) в парке высоких технологий Хоалак в Ханое.