Премьер-министр принял посланника президента США по климату Джона Керри

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял посланника президента США по вопросам изменения климата Джона Керри. Фото: Зыонг Жанг/ВИА

Во второй половине дня 5 сентября в здании правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь принял посланника президента США по вопросам изменения климата Джона Керри, находящегося с рабочим визитом во Вьетнаме.

На встрече премьер-министр Фам Минь Тьинь приветствовал укрепление сотрудничества США с другими странами, тем самым внося более активный вклад в дело мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе. Вьетнам надеется, что США будут демонстрировать свою твердую поддержку центральной роли АСЕАН, стратегического партнерства АСЕАН-США и партнерства Меконга-США. Со своей стороны Джон Керри выразил удовлетворение встречей с премьер-министром Вьетнама и поблагодарил за теплый прием.

Дж. Керри подтвердил, что США неизменно придают значение Всеобъемлющему партнерству с Вьетнамом и поддерживают Вьетнам в активной и существенной роли в регионе и в реагировании на международные проблемы, включая изменение климата.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил усилия президента Джо Байдена и специального посланника Джона Керри по реагированию на изменение климата, подчеркнув, что Вьетнам является развивающейся страной, которая пережила войны, имеет скромные размеры и устойчивость экономики, но прилагает всесторонние и решительные усилия для содействия зеленому росту и реагированию на изменение климата для выполнения обязательств, принятых на COP26, рассматривая цель достижения «нулевых» чистых выбросов и перехода от ископаемой энергии к чистой и возобновляемой энергии как тенденцию развития, неизбежную как для мира, так и для Вьетнама.

Премьер-министр подтвердил, что изменение климата является глобальной проблемой, которая требует глобального решения, обеспечивающего принцип справедливости.

Со своей стороны, Джон Керри подтвердил, что США будут продолжать укреплять сотрудничество и поддерживать развивающиеся страны, включая Вьетнам, в реагировании на изменение климата, особенно в области развития чистой энергии, устойчивой инфраструктуры, разумного управления водными ресурсами и экосистемными ресурсами.

По этому случаю Фам Минь Тьинь выразил желание, чтобы США продолжали поддерживать Вьетнам в переговорном процессе по созданию Партнерства по справедливому энергетическому переходу, поддерживая Вьетнам в области технологий и финансов, помимо развития человеческих ресурсов, совершенствования институтов и обмена опытом.

Что касается технологий, премьер-министр обратился к партнерам по развитию с просьбой поддерживать и передавать технологии возобновляемых источников энергии, помогать Вьетнаму создавать и развивать производство оборудования в сфере возобновляемых источников энергии, а также в разработке карты для точной оценки потенциала солнечной и ветровой энергии (включая наземной и морской) в регионах.

Что касается финансирования, партнеры по развитию рассматривают возможность кредитования Вьетнама по разумной процентной ставке для развития отрасли возобновляемой энергетики, строительства центра передачи электроэнергии, предоставления технологии улавливания углерода, создания механизма разумной продажной цены возобновляемой энергии, подходящей для уровня доходов вьетнамцев.

Премьер-министр выразил надежду, что г-н Керри, как давний друг Вьетнама, продолжит оказывать поддержку для повышения устойчивости уязвимых сообществ в дельте Меконга.

Джон Керри отметил предложения премьер-министра о равенстве и справедливости в сотрудничестве в области перехода к энергетике и реагирования на изменение климата.



