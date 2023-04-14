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Премьер-министр принял новоназначенного посла Швейцарии
Вьетнам всегда придает большое значение дружбе и сотрудничеству со Швейцарией, сказал премьер-министр, отметив свою уверенность в том, что посол будет продолжать активно способствовать двусторонним отношениям в течение своего пребывания в должности.
Он подчеркнул, что отношения между Вьетнамом и Швейцарией развиваются интенсивно и широко во всех областях, особенно в области политики и дипломатии, торговли и инвестиций и сотрудничества в целях развития.
Швейцария является важным экономическим партнером Вьетнама в Европе, при этом двусторонняя торговля и швейцарские инвестиции в страну Юго-Восточной Азии значительно растут, сказал премьер-министр, предложив Швейцарии создать оптимальные условия для своих предприятий для ведения долгосрочного и высококачественного бизнеса во Вьетнаме. сосредоточив внимание на сильных сторонах Швейцарии и приоритетах Вьетнама, таких как цифровая трансформация, зеленый переход, экономика замкнутого цикла, реагирование на изменение климата, высокотехнологичное сельское хозяйство, банковское дело и финансы и здравоохранение.
Обе стороны должны работать над продвижением переговоров по соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ), чтобы увеличить свои инвестиции и торговые связи в будущем, сказал премьер-министр Тьинь.
Премьер-министр также предложил двум странам расширить сотрудничество в области науки и технологий, образования и обучения, а также людьские обмены, тем самым помогая Вьетнаму повышать качество своей рабочей силы и способствуя укреплению взаимопонимания.
Премьер-министр Тьинь воспользовался случаем, чтобы поблагодарить швейцарское правительство и народ за пожертвование медикаментов Вьетнаму во время пандемии COVID-19, и призвал правительство Швейцарии создать более благоприятные условия для вьетнамских граждан для проживания и работы в стране.
Посол Гасс, со своей стороны, подтвердил, что Швейцария всегда придает большое значение дружбе и сотрудничеству с Вьетнамом, и выразил свое впечатление о социально-экономических достижениях страны Юго-Восточной Азии в ходе реализации целей устойчивого развития, а также о роли страны и ее положение в регионе и мире в целом, а также его твердые обязательства по реагированию на изменение климата и достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году.
Посол пообещал приложить усилия для более практического и эффективного содействия укреплению двусторонних отношений, подчеркнув, что Швейцария готова сопровождать и сотрудничать с Вьетнамом в области производства, высоких технологий, устойчивого сельского хозяйства и реагирования на изменение климата.
Вьетнам становится все более важным партнером Швейцарии, и у обеих сторон остается достаточно возможностей для расширения своего сотрудничества, сказал дипломат, подчеркнув, что Швейцария желает ускорить переговоры по соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАСТ.
Он также предложил двум странам развивать сотрудничество в областях науки и технологий, образования и обучения, туризма и людских обменов.
В отношении многостороннего сотрудничества, сказал премьер-министр Тьинь, две страны должны продолжать сотрудничество и взаимную поддержку на многосторонних форумах и в международных организациях, особенно в Организации Объединенных Наций.
Он также призвал Швейцарию поддержать позицию и усилия АСЕАН и Вьетнама по поддержанию мира и стабильности, обеспечению свободы, безопасности судоходства и авиации в Восточном море, а также урегулированию споров мирными средствами на основе международного права. включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г. (UNCLOS).