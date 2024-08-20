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Премьер-министр принял министра планирования и инвестиций Лаоса

19 августа в Ханое премьер-министр Фам Минь Тьинь принял министра планирования и инвестиций Лаоса, председателя комитета лаосско-вьетнамского сотрудничества Фета Фомфифака.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и министр планирования и инвестиций Лаоса, председатель комитет лаосско-вьетнамского сотрудничества Фет Фомфифак в Ханое 19 августа. Фото: ВИA  
Глава правительства высоко оценил усилия комитета лаосско-вьетнамского сотрудничества и комитета вьетнамско - лаосского сотрудничества в первой половине 2024 года, которые помогли странам решить многочисленные проблемы в рамках ключевых проектов сотрудничества и активизировать совместную работу в различных областях.

Двусторонняя торговля за этот период достигла 928 миллионов долларов США, увеличившись на 11,1% в годовом исчислении. Вьетнам остается третьим по величине иностранным инвестором в Лаосе, реализуя 255 проектов на общую сумму 5,5 миллиарда долларов США.

Отметив, что оба правительства предпринимают решительные действия для разрешения трудностей, с которыми сталкиваются некоторые финансируемые Вьетнамом проекты в Лаосе, премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал оба комитета сосредоточиться на тщательном рассмотрении и эффективной реализации соглашений высокого уровня и итогов 46-й встречи сторон, а также на тщательной подготовке к предстоящей 47-й встрече.

Он попросил правительство Лаоса продолжать улучшать условия для ведения бизнеса и оперативно решать проблемы, с которыми сталкиваются вьетнамские инвесторы, и указал на необходимость проведения административных реформ и содействия реализации текущих проектов и запуску новых, особенно в таких областях, как энергетика, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, туризм и образование. Кроме того, он подчеркнул важность ускорения хода реализации стратегических проектов сотрудничества и проектов по развитию инфраструктурных связей, а также укрепления сотрудничества между населенными пунктами, особенно приграничными.

Вьетнам внимательно следит за социально-экономическим развитием Лаоса, чтобы оказать стране эффективную и практическую поддержку, заявил премьер-министр.

Признавая сложную и непредсказуемую региональную и глобальную ситуацию, которая требует солидарности между странами, он сказал, что две страны должны укреплять свое сотрудничество для решения общих проблем способами, которые соответствуют их соответствующим условиям и потребностям. Вьетнам готов помочь Лаосу успешно выполнить свои международные обязанности в этом году, включая председательство в АСЕАН.

Согласившись с мнением премьер-министра Фам Минь Тьиня, лаосский министр подтвердил, что комитет лаосско-вьетнамского сотрудничества будет продолжать тесно сотрудничать с вьетнамской стороной в реализации соглашений высокого уровня, углубляя и укрепляя особую солидарность между странами, направленную на достижение эффективности и практических результатов.

Министр отметил, что Лаос активно улучшает свой бизнес-климат, чтобы способствовать эффективной деятельности иностранных компаний, особенно вьетнамских. Он также сообщил, что Лаос продвигает ключевые инфраструктурные проекты, о которых договорились Вьетнам и Лаос, такие как скоростная автомагистраль Ханой-Вьентьян и железная дорога Вьентьян-Вунганг.

ИЖВ/ВИА

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