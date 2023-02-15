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Премьер-министр принял министра иностранных дел Сальвадора

Во второй половине дня 14 февраля в здании правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь принял министра иностранных дел Республики Сальвадор Александру Хилл Тиноко по случаю ее официального трехдневного визита во Вьетнам с 14 по 16 февраля.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял министра иностранных дел Республики Сальвадор Александру Хилл Тиноко. Фото: ВИА  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение дружбе и многогранному сотрудничеству с Сальвадором и высоко ценит достижения правительства Сальвадора во главе с президентом Найибом Букеле в социально-экономическом развитии, борьбе с пандемией COVID-19 и улучшении жизни людей.

По этому случаю премьер-министр также передал приветствия высших вьетнамских руководителей президенту Сальвадора Найибу Букеле и другим высшим руководителям Сальвадора.

Глава правительства Вьетнама приветствовал первый визит во Вьетнам г-жи Александры Хилл Тиноко в качестве министра иностранных дел Сальвадора, выразив удовлетворение позитивным ростом двусторонних торговых отношений, предложил Сальвадору облегчить доступ на рынки основных товаров Вьетнама, особенно сельскохозяйственных и рыбных, укрепить обмен деловыми делегациями и превратить Вьетнам и Сальвадор в точку связи между рынками Центральной Америки и Юго-Восточной Азии.

Со своей стороны министр Александра Хилл Тиноко выразила впечатление о своем первом визите во Вьетнам и поблагодарила премьер-министра Фам Минь Тьиня за прием. Министр также поздравила Вьетнам с экономическими достижениями и социальным обеспечением, выразила уверенность в успехе государственной программы социально-экономического развития и восстановления, сохранения макроэкономической стабильности, обеспечения социальной безопасности и устойчивого развития страны, сказала, что Сальвадор очень внимательно изучил, а также усвоил опыт вьетнамской модели развития.

Александра Хилл Тиноко подтвердила, что правительство Сальвадора придает большое значение роли и растущему положению Вьетнама в регионе и мире, желает поднять отношения с Вьетнамом на новую высоту, что нашло отражение в назначении посла и открытии посольства в Ханое, одно из первых посольств Сальвадора в Юго-Восточной Азии.

Министр пообещала содействовать министерствам и ведомствам Сальвадора в координации с вьетнамской стороной для конкретизации предложений премьер-министра Фам Минь Тьиня и продвижении духа сотрудничества Юг-Юг, налаживая дружбу и многогранное сотрудничество между Вьетнамом и Сальвадора, принося практическую пользу двум народам.

ВИА/ИЖВ

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