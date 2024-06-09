НОВОСТИ
Премьер-министр принял министра иностранных дел Венесуэлы
Премьер-министр Вьетнама предложил обеим сторонам продолжать тесную координацию для активизации обмена делегациями на всех уровнях, а также реализовать меры по укреплению двусторонних отношений, согласованные в ходе визита в Венесуэлу заместителя премьер-министра Чан Лыу Куанга в апреле и переговоров между министрами иностранных дел двух стран 8 июня.
Межправительственный комитет должен вскоре созвать свое следующее заседание для продвижения содержания экономического сотрудничества, сказал он, подчеркнув необходимость поддерживать взаимные консультации в международных организациях и многосторонних форумах, а также продвигать переговоры для достижения соглашений о сотрудничестве по консульским вопросам, торговле, инвестициям, образованию и обучению, цифровой трансформации и киберпространству, связи между населенными пунктами и обменам между людьми, создавая тем самым благоприятный правовой коридор для углубления и дальнейшего развития дружбы и всестороннего партнерства между двумя странами.
Отметив, что двусторонние торговые и инвестиционные отношения все еще скромны по сравнению с потенциалом, премьер-министр попросил ведомства двух стран активно содействовать обмену бизнес-делегациями, организовывать мероприятия по продвижению торговли и инвестиций и торговых связей; создавать благоприятные условия для доступа ключевых товаров двух стран на рынки друг друга и использовать взаимовыгодные возможности сотрудничества и инвестиций.
Министр иностранных дел Венесуэлы Ивана Хиль Пинто также проинформировал Премьер-министра Вьетнама о результатах своей встречи с Секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), Секретарь ЦК КПВ, глава Отдела по внешним связям ЦК КПВ Ле Хоай Чунгом и переговоров с министром иностранных дел Буй Тхань Шоном, отметив, что стороны провели широкие дискуссии по вопросам, представляющим взаимный интерес, предложили конкретные меры и согласовали программу двустороннего сотрудничества на ближайшее время, особенно в области энергетики, телекоммуникаций, строительства, сельского хозяйства и фармацевтики.
По его словам, Венесуэла готова облегчить получение виз гражданами Вьетнама, чтобы способствовать межличностным обменам между двумя странами.
Глава венесуэльского МИДа воспользовался случаем, чтобы передать привет от президента Николаса Мадуро генеральному секретарю партии Нгуен Фу Чонгу и поздравления президенту То Ламу в связи с его избранием.