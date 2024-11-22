НОВОСТИ
Премьер-министр принял лидера Современной революционной партии Доминиканской Республики
Он призвал PRM и союзные ее политические партии в правящей коалиции поддержать эффективную реализацию направлений и мер, достигнутых в ходе его переговоров с президентом Луисом Абинадером Короной, способствуя укреплению и дальнейшему развитию традиционной дружбы и сотрудничества между двумя странами, особенно в преддверии 20-летия установления дипломатических отношений в следующем году (7 июля 2005-2025 гг.).
Каролина Мехия назвала визит Фам Минь Тьиня исторической вехой в отношениях между Доминиканской Республикой и Вьетнамом, дающей значительный импульс для дальнейшего укрепления двусторонней дружбы и сотрудничества.
Она пообещала активно поддерживать реализацию планов и мер, согласованных правительствами обеих стран, чтобы поднять двусторонние отношения на новую высоту. Она также выразила надежду на создание каналов связи и расширение сотрудничества между двумя партиями, особенно в области обмена информацией и опытом, связанными с партийным строительством и руководством.
Это стало заключительным мероприятием премьер-министра Фам Минь Тьиня в его рабочей поездке, в ходе которой он принял участие в саммите G20 и провел двусторонние переговоры в Бразилии, а также посетил Доминиканскую Республику. Вечером того же дня Фам Минь Тьинь, его супруга и вьетнамская делегация вылетели из Санто-Доминго в Ханой, завершив поездку.