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НОВОСТИ

Премьер-министр принял лидера Современной революционной партии Доминиканской Республики

21 ноября (по местному времени) премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Каролину Мехию, генерального секретаря правящей Современной революционной партии (PRM) и мэра Санто-Доминго, в рамках своего официального визита в Доминиканскую Республику.
  Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь (справа) принимает Каролину Мехию, генерального секретаря правящей Современной революционной партии (PRM) и мэра Санто-Доминго. Фото: ВИA  
Поздравив PRM с успехом на двух недавних президентских выборах и высоко оценив ее растущее политическое влияние и значимость в Доминиканской Республике, Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам стремится к укреплению двусторонних связей и продвижению к установлению официальных отношений между двумя партиями в ближайшее время.

Он призвал PRM и союзные ее политические партии в правящей коалиции поддержать эффективную реализацию направлений и мер, достигнутых в ходе его переговоров с президентом Луисом Абинадером Короной, способствуя укреплению и дальнейшему развитию традиционной дружбы и сотрудничества между двумя странами, особенно в преддверии 20-летия установления дипломатических отношений в следующем году (7 июля 2005-2025 гг.).

Каролина Мехия назвала визит Фам Минь Тьиня исторической вехой в отношениях между Доминиканской Республикой и Вьетнамом, дающей значительный импульс для дальнейшего укрепления двусторонней дружбы и сотрудничества.

Она пообещала активно поддерживать реализацию планов и мер, согласованных правительствами обеих стран, чтобы поднять двусторонние отношения на новую высоту. Она также выразила надежду на создание каналов связи и расширение сотрудничества между двумя партиями, особенно в области обмена информацией и опытом, связанными с партийным строительством и руководством.

Это стало заключительным мероприятием премьер-министра Фам Минь Тьиня в его рабочей поездке, в ходе которой он принял участие в саммите G20 и провел двусторонние переговоры в Бразилии, а также посетил Доминиканскую Республику. Вечером того же дня Фам Минь Тьинь, его супруга и вьетнамская делегация вылетели из Санто-Доминго в Ханой, завершив поездку.

ВИА/ИЖВ

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Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул важность укрепления связей между Вьетнамом и Доминиканской Республикой

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул важность укрепления связей между Вьетнамом и Доминиканской Республикой

21 ноября во второй половине дня (по местному времени), выступая с программной речью в Институте высшего образования в области дипломатической и консульской подготовки (INESDYC) в рамках своего официального визита в Доминиканскую Республику, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул важность поднятия отношений между Вьетнамом и Доминиканской Республикой на новую высоту.
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