Премьер-министр принял ЗВ, американских бизнесменов и ученых

Премьер-министр Фам Минь Тьинь на встрече с представителями вьетнамского бизнеса в США. Фото: ВИА

На рабочем завтраке с представителями нескольких принадлежащих ЗВ предприятий в области финансов и технологий премьер-министр рассмотрел трудности и проблемы ЗВ и бизнесменов из числа ЗВ в США, вызванные пандемией COVID-19. Глава правительства выразил свое уважение и благодарность за их вклад в предотвращение и борьбу с пандемией во Вьетнаме, как материальный, так и духовный.

Он выразил надежду, что предприниматели из ЗВ будут здоровыми, получат более выгодный бизнес, будут уважать местное законодательство и внесут больший вклад в Родину, а также в отношения между Вьетнамом и США.

Премьер-министр сказал, что вьетнамская Партия и государство всегда рассматривали сообщество ЗВ как неотъемлемую часть Вьетнама и разработали множество руководящих принципов, политик и конкретных мер для создания все более и более благоприятных условий для посещения ими Родины, участия в инвестициях и бизнесе, научной деятельности, технологическом сотрудничестве и культурно-творческой деятельности.

Он поручил соответствующим ведомствам рассмотреть и создать виртуальные рабочие механизмы для облегчения контактов с ЗВ.

Бизнесмены из числа ЗВ представили рекомендации по политике привлечения талантов, продвижению имиджа Вьетнама, механизмов, политики Партии и государства для глобальных инвесторов, а также предложения по конкретным проектам и программам, реализуемым в стране.

Принимая вице-президента по продажам, маркетингу и операциям Microsoft Asia Pacific Сэнди Гупту и других ведущих должностных лиц Microsoft, премьер-министр Тьинь поздравил Microsoft с ее успехами в последнее время и реализацией программы цифровой трансформации во всем мире, в том числе во Вьетнаме. Он сказал, что надеется, что Microsoft эффективно реализует свои программы во Вьетнаме и предоставит рекомендации, которые помогут стране эффективно реализовать свою программу цифровой трансформации, построить цифровое правительство, цифровое общество и цифровых граждан.

Руководители Microsoft заявили, что этот век — век Азии, и Вьетнам внес большой вклад.

Поскольку Вьетнам имеет молодое население и является динамичной страной, готовой принять новые технологии, Microsoft хочет развивать цифровые навыки для всех, как в государственном, так и в частном секторах; развивать науку о данных во Вьетнаме.

В настоящее время Microsoft координирует свои действия с Министерством информации и коммуникаций страны для реализации этих программ и хочет сотрудничать с Вьетнамом в области цифровой трансформации, сетевой безопасности и помощи стране в достижении цели сокращения выбросов до нуля к 2050 году, тем самым помогая ей построить зеленую экономику, цифровую экономику, устойчивое развитие.

В тот же день глава вьетнамского правительства также встретился с профессором доктором Рут О'Хара, председателем сената факультета Ученого совета Стэнфордского университета на 2021–2022 годы и старшим заместителем декана по исследованиям Медицинской школы Стэнфордского университета, а также с несколькими профессора университета.

Он предложил Стэнфордскому университету помочь Вьетнаму в создании больших данных, а также сотрудничать в обучении ИИ. Он также обратился к университету за помощью в выполнении договоренностей, достигнутых во время его поездки, в частности, в строительстве учреждений, обмене опытом борьбы с пандемией, обучении кадров, а также в исследованиях и производстве медицинского оборудования и лекарств.

Американские профессора высоко оценили работу Вьетнама по борьбе с COVID-19 и заявили, что Стэнфордский университет и Вьетнам имеют большой потенциал для сотрудничества. Они предложили несколько конкретных проектов, таких как программа защиты мозга вьетнамцев, профилактика рака печени, вызванного вирусами, и программа обучения инженеров ИИ.



