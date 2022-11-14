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Премьер-министр принял делегации руководителей трех центральных провинций Аргентины

Во второй половине дня 14 ноября в здании правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь принял делегацию трех центральных провинций Аргентины, включая Кордову, Санта-Фе и Энтре-Риос.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь принимает губернатора провинции Энтре-Риос. Фото: ВИА  
На приеме также присутствовали представители министерств иностранных дел, промышленности и торговли, сельского хозяйства и развития сельских местностей.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь приветствовал визит Густаво Эдуардо Бордета, губернатора провинции Энтре-Риос, и делегации властей и деловых кругов трех центральных провинций Аргентины, во Вьетнам для участия во Вьетнамской продовольственной выставке 2022 (FoodExpo 2022) в Хошимине.

Премьер-министр приветствовал руководителей трех штатов и предприятий, которые сопровождают делегацию для участия во Вьетнамской выставке FoodExpo 2022 и проведут двусторонние мероприятия по продвижению торговли в Хошимине, заявив, что это будет хорошей возможностью для изучения возможностей сотрудничества и установления связей с вьетнамскими и восточноазиатскими партнерами.

Премьер-министр отметил преимущества трех провинций Кордова, Санта-Фе и Энтре-Риос как ключевых центров производства и экспорта продуктов питания, продовольствия Аргентины и латиноамериканского региона, которые создадут благоприятные условия для обеих сторон для укрепления сотрудничества в этой области.

Премьер-министр предложил населенным пунктам Аргентины создать благоприятные условия для импорта высококачественной вьетнамской продукции, такой как рис, кофе, каучук, текстильные изделия, орехи кешью, оборудование и электронная техника и т. д., выстраивая устойчивый и взаимовыгодный торговый баланс.

От имени руководителей трех центральных провинций Аргентины губернатор провинции Энтре-Риос Густаво Эдуардо Бордет выразил желание ближе познакомиться с вьетнамским рынком и возможностями сотрудничества, тем самым способствуя прямым связям между предприятиями двух стран, особенно в областях земледелия, животноводства, пищевой промышленности ... и в то же время еще больше укрепляя культурное, туристическое и спортивное сотрудничество с вьетнамскими населенными пунктами.

Во время пребывания в Ханое делегация трех центральных провинций Аргентины также провела встречи с руководителями Министерства промышленности и торговли, Министерства сельского хозяйства и развития сельских местностей и руководителями VinGroup.

Ожидается, что в Хошимине делегация встретится с руководителями Народного комитета города и вместе с представителями 30 аргентинских предприятий участвует в FoodExpo 2022.

ВИА

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