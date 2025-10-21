НОВОСТИ
Премьер-министр принял губернатора префектуры Гумма Японии
Премьер-министр и губернатор с удовлетворением отметили, что всеобъемлющее стратегическое партнёрство между Вьетнамом и Японией развивается всё более содержательно и эффективно, на основе высокого уровня политического доверия. В настоящее время Япония является крупнейшим партнёром Вьетнама по линии официальной помощи развитию (ОПР) и трудовых ресурсов, третьим по объёму инвестиций, четвёртым торговым и туристическим партнёром страны.
Обе стороны договорились определить новое направление сотрудничества — в области науки и технологий, инноваций и подготовки кадров высокой квалификации.
Премьер-министр высоко оценил активное взаимодействие префектуры Гумма, особенно в отношениях с провинцией Ниньбинь, и предложил расширить сотрудничество в сферах инвестиций, трудовой миграции, культуры и туризма. Он пригласил префектуру Гумма направить делегацию для участия во Вьетнамско-японском форуме местных властей, который состоится в ноябре 2025 года, и призвал предприятия Гуммы инвестировать во Вьетнам в такие области, как аэрокосмическая промышленность, сельское хозяйство, перерабатывающая и вспомогательная промышленность, производство полупроводников, а также цифровая и экологическая трансформация.
Премьер-министр сообщил, что Правительство Вьетнама активно продвигает административную реформу, сокращает затраты и сроки процедур для создания благоприятных условий для инвесторов. Он призвал префектуру Гумма усилить подготовку и приём квалифицированных кадров, а также оказывать поддержку вьетнамской общине численностью около 16 тысяч человек, проживающей на её территории.
Губернатор Ямамото Итита выразил благодарность и высоко оценил вклад вьетнамской общины в социально-экономическое развитие префектуры, отметив, что многие японские предприятия, входящие в состав делегации, намерены расширить инвестиции и углубить сотрудничество с Вьетнамом в ближайшее время.