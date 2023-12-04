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Премьер-министр принял государственного министра ОАЭ, завершая свою поездку в целях участия в COP28
Встреча состоялась в рамках его поездки для участия в 28-й Конференции ООН по изменению климата (COP28) и некоторых двусторонних мероприятий в ОАЭ.
Выразив свое восхищение прогрессом в дружбе и сотрудничестве двух стран во многих областях, премьер-министр Фам Минь Тьинь и государственный министр ОАЭ разделили мнение о том, что обе стороны по-прежнему обладают огромным потенциалом сотрудничества для укрепления экономических, торговых и инвестиционных связей, включая инвестиции фондов ОАЭ в возобновляемые источники энергии и инфраструктуру во Вьетнаме.
Официальный представитель ОАЭ высоко оценил активный вклад вьетнамской делегации и премьер-министра Фам Минь Тьиня в работу COP28. Он отметил, что благодаря решительным указаниям лидеров обеих стран переговоры о заключении всеобъемлющего соглашения об экономическом партнерстве (CEPA) между Вьетнамом и ОАЭ достигли прорывных результатов и могут быть подписаны в 2024 году.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил результаты переговоров, достигнутые за рекордно короткий период времени, и попросил обе стороны продолжать продвигать переговоры, чтобы завершить работу в ближайшее время.
Он приветствовал предприятия и инвестиционные фонды ОАЭ, приехавшие для изучения возможностей и расширения деятельности и сотрудничества во Вьетнаме, добавив, что страна Юго-Восточной Азии разрабатывает преференциальную инвестиционную политику для развивающихся и высокотехнологичных секторов, в которых заинтересованы девять компаний, присутствовавших на встрече, включая Mubadala, Masdar Energy, Фонд развития Абу-Даби и Национальную нефтяную компанию Абу-Даби.
Вместе с существующими нормативными актами, CEPA и эти преференциальные политики, как только вступят в силу, обеспечат предприятиям важную базу для реализации своих проектов, сказал глава правительства, предложив фирмам ОАЭ развивать морские портовые города или финансовые центры во Вьетнаме.
На встрече руководители предприятий ОАЭ заявили, что возлагают большие надежды на CEPA, чтобы расширить инвестиционное партнерство с Вьетнамом в таких областях, как инфраструктура, морские порты, цифровая трансформация, чистая и возобновляемая энергетика, строительство финансовых центров, здравоохранение и сельское хозяйство.
По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь и государственный министр Тани бин Ахмед Аль Зейуди стали свидетелями передачи меморандумов о сотрудничестве между портом Абу-Даби и морской администрацией Вьетнама, а также между компанией цифровых технологий Sirius IHC и национальным органом цифровой трансформации при Министерстве информации и коммуникаций Вьетнама.
В тот же день премьер-министр Фам Минь Тьинь принял команду вьетнамских студентов, получивших высокие достижения на конкурсе в рамках COP28.
С 27 ноября по 2 декабря в Дубае студенты университетов из 100 стран представили свои творческие проекты по решению проблем, связанных с естественными, гуманитарными, технологическими и инновационными науками.
Студенты Ханойского горного дела и геологии университета представили на конкурс проект зеленого бетона, в котором полностью отсутствует цемент. Их проект, привлекший большое внимание многих компаний и партнеров, обошел более 3000 команд и был выбран в качестве одного из 100 наиболее эффективных и полезных для общества.
Позже, 3 декабря, премьер-министр Фам Минь Тьинь, его супруга и делегация Вьетнама вылетели из Дубая в Ханой, завершив рабочую поездку в ОАЭ.