Премьер-министр принял государственного министра, министра иностранных дел Португалии
Отметив взаимодополняемость двух экономик, Премьер-министр предложил максимально использовать преимущества каждой стороны для развития экономического, торгового и инвестиционного взаимодействия как ключевой опоры двусторонних отношений; в ближайшее время изучить и продвигать создание механизмов сотрудничества, способствующих долгосрочному и стабильному партнёрству.
Среди приоритетных направлений глава правительства предложил активизировать сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики на основе принципа «разделения рисков и гармонизации интересов», обеспечивая эффективность и устойчивость проектов; поощрять участие португальских компаний в проектах офшорной ветроэнергетики, солнечной энергетики и энергетической инфраструктуры во Вьетнаме.
Кроме того, Премьер-министр отметил значительный потенциал сотрудничества в развитии морской экономики и предложил укреплять взаимодействие в области судоходства, портовой инфраструктуры, судостроения, логистики и других направлений в соответствии со стратегиями морского развития каждой страны.
Он также предложил продолжать тесную координацию и эффективно использовать соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Европейским союзом, поддерживать скорейшую ратификацию оставшимися государствами-членами ЕС Соглашения о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA); активизировать обмен и сотрудничество в сфере цифровой трансформации, инноваций, здравоохранения, спорта, образования и подготовки кадров, особенно преподавания португальского языка. Учитывая туристический потенциал, Премьер-министр предложил создать благоприятные условия для поездок граждан двух стран, включая взаимную отмену виз.
Высоко оценив повышение уровня отношений Вьетнама с ЕС до всеобъемлющего стратегического партнёрства, что способствует дальнейшему укреплению сотрудничества со странами-членами ЕС, включая Португалию, министр Паулу Рангел подтвердил, что Португалия рассматривает Вьетнам как одного из важных партнёров в Юго-Восточной Азии и стремится углублять всестороннее сотрудничество.
Министр полностью поддержал ключевые направления, обозначенные Премьер-министром, отметив готовность Португалии содействовать обмену делегациями высокого уровня, расширять деловые контакты с целью достижения целевого показателя двустороннего товарооборота в 1 млрд долларов США, о котором договорились руководители двух стран, а также ускорить запуск механизмов сотрудничества. Он подчеркнул значительный потенциал взаимодействия в сфере возобновляемой энергетики и морской экономики, отметив наличие у португальских компаний опыта, технологий и заинтересованности в участии в проектах во Вьетнаме.
Стороны договорились продолжать тесную координацию на многосторонних площадках, поддерживать многосторонность и уважение международного права. Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул принцип: в единстве — сила, в сотрудничестве — выгода, в диалоге — доверие. По вопросу Восточного моря стороны подтвердили необходимость соблюдения международного права, прежде всего Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, поддержания мира, стабильности и укрепления доверия между государствами.