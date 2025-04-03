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Премьер-министр принял главного исполнительного директора группы Standard Chartered в Ханое

2 апреля вечером в Ханое премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с Биллом Уинтерсом, исполнительным директором Standard Chartered, попросив у группы поддержки Вьетнама в создании международных финансовых центров, получении «зеленого» финансирования и развитии частного сектора.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и Билл Уинтерс, исполнительный директор Standard Chartered в Ханое 2 апреля. Фото: ВИA  
Выразив благодарность Standard Chartered за активную роль в качестве единственного консультанта правительства Вьетнама с 2012 года по вопросам повышения кредитного рейтинга страны, премьер-министр похвалил банк за поддержку вьетнамских министерств и ведомств в реализации программы «Справедливый энергетический переход» (JETP) во Вьетнаме, а также за сотрудничество с Финансовым альянсом Глазго за чистый ноль (GFANZ), чтобы помочь стране достичь целей устойчивого развития. Standard Chartered подписал соглашения о сотрудничестве, предоставив вьетнамским предприятиям и партнерам финансирование на сумму более 8 миллиардов долларов США.

Подчеркнув, что Standard Chartered присутствует во Вьетнаме уже более 120 лет, глава правительства призвал группу продолжать делиться своим опытом и консультировать по выбору моделей и решений для развития вьетнамских международных финансовых центров, особенно в отношении соответствующих институциональных рамок, политики, подготовки кадров, науки управления и комплексных решений для финансовой экосистемы.

Премьер-министр также призвал банк увеличить помощь Вьетнаму в реализации программы JETP, предоставлении кредитов на «зеленое» развитие и поддержке бизнеса в проектах, связанных с ветроэнергетикой, «зеленым» водородом и устойчивой торговлей. Кроме того, он предложил Standard Chartered помочь стране развивать частный сектор, привлекать больше прямых иностранных инвестиций (ПИИ), а также помогать вьетнамским компаниям как в развитии на внутреннем рынке, так и в глобальной экспансии.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь также попросил банк продолжать консультировать правительство Вьетнама по вопросам повышения национального кредитного рейтинга до инвестиционного уровня и дать рекомендации по реформированию политики для привлечения высококачественных инвестиций в такие ключевые отрасли, как высокотехнологичное производство, «зеленое» сельское хозяйство, чистая и возобновляемая энергетика.

В свою очередь, Билл Уинтерс сказал, что впечатлен замечательным развитием Вьетнама как яркого пятна в контексте сложного глобального ландшафта.

Признавая обязательства страны по борьбе с изменением климата и ее потенциал для зеленого и устойчивого развития, он сказал, что группа тесно сотрудничает с местными властями для дальнейшей поддержки Вьетнама в зеленом развитии, особенно в создании международных финансовых центров, как предложил премьер-министр Фам Минь Тьинь.

ВИА/ИЖВ

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