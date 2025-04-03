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Премьер-министр принял главного исполнительного директора группы Standard Chartered в Ханое
Подчеркнув, что Standard Chartered присутствует во Вьетнаме уже более 120 лет, глава правительства призвал группу продолжать делиться своим опытом и консультировать по выбору моделей и решений для развития вьетнамских международных финансовых центров, особенно в отношении соответствующих институциональных рамок, политики, подготовки кадров, науки управления и комплексных решений для финансовой экосистемы.
Премьер-министр также призвал банк увеличить помощь Вьетнаму в реализации программы JETP, предоставлении кредитов на «зеленое» развитие и поддержке бизнеса в проектах, связанных с ветроэнергетикой, «зеленым» водородом и устойчивой торговлей. Кроме того, он предложил Standard Chartered помочь стране развивать частный сектор, привлекать больше прямых иностранных инвестиций (ПИИ), а также помогать вьетнамским компаниям как в развитии на внутреннем рынке, так и в глобальной экспансии.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь также попросил банк продолжать консультировать правительство Вьетнама по вопросам повышения национального кредитного рейтинга до инвестиционного уровня и дать рекомендации по реформированию политики для привлечения высококачественных инвестиций в такие ключевые отрасли, как высокотехнологичное производство, «зеленое» сельское хозяйство, чистая и возобновляемая энергетика.
В свою очередь, Билл Уинтерс сказал, что впечатлен замечательным развитием Вьетнама как яркого пятна в контексте сложного глобального ландшафта.
Признавая обязательства страны по борьбе с изменением климата и ее потенциал для зеленого и устойчивого развития, он сказал, что группа тесно сотрудничает с местными властями для дальнейшей поддержки Вьетнама в зеленом развитии, особенно в создании международных финансовых центров, как предложил премьер-министр Фам Минь Тьинь.