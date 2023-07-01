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Премьер-министр принял Генерального директора МОТ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 30 июня устроил в Ханое прием для Генерального директора Международной организации труда (МОТ) Жильбера Ф. Унгбо, отметив, что это первый визит Генерального директора МОТ с момента вступления Вьетнама в организацию в 1992 году.
  На приеме. Фото: ВИА 
Премьер-министр Фам Минь Тьинь 30 июня устроил в Ханое прием для Генерального директора Международной организации труда (МОТ) Жильбера Ф. Унгбо, отметив, что это первый визит Генерального директора МОТ с момента вступления Вьетнама в организацию в 1992 году.

Премьер Тьинь поблагодарил МОТ за помощь, оказанную Вьетнаму за последние годы, в частности, в создании первого Трудового кодекса в 1994 году и последующих поправок к нему в 2012 и 2019 годах.

По его словам, техническая поддержка МОТ проектов, связанных с охраной труда, социальным страхованием, трудовыми отношениями, сокращением детского труда и содействием гендерному равенству, была очень эффективной и сыграла решающую роль в процессе социального развития Вьетнама.

Он сказал своему гостю, что Вьетнам считает людей центром, целью, движущей силой и ресурсами развития. Он не променяет прогресс, социальную справедливость и окружающую среду на простой экономический рост.

Вьетнам привержен инновациям в направлении сбалансированного и гармоничного экономического и социального развития, повышения производительности труда, расширения и укрепления системы социального обеспечения, реформирования института рынка труда и трудового законодательства, а также обеспечения законных прав и интересов трудящихся, сказал он.

По его словам, Вьетнам имеет относительно большой рынок труда с 52,3 млн работников, качество которых все больше улучшается. Вьетнам добился значительного прогресса в сфере труда и профсоюзов, все более совершенствуя правовую систему труда и социального обеспечения и повышая эффективность управления рынком труда.

Хоунгбо, в свою очередь, сказал, что Организация Объединенных Наций и МОТ, в частности, рассматривают Вьетнам - социалистическую страну как образец усилий и развития для других стран, у которых можно поучиться. Он считает, что Вьетнам будет и дальше процветать, чтобы иметь больше ресурсов для расходов на социальное обеспечение.

Проинформировав принимающую сторону о своих успешных рабочих встречах с министром труда, инвалидов войны и социального обеспечения и председателем Всеобщей конфедерации труда Вьетнама, Унгбо пообещал продолжать оказывать помощь Вьетнаму во всех вопросах, связанных с трудом и занятостью.

Он предложил Вьетнаму продолжать активно участвовать в инициативах МОТ в области труда и занятости и выразил желание сотрудничать с Вьетнамом в реализации инициатив МОТ и ООН по содействию глобальной занятости, в частности, путем объединения преимуществ обеих сторон для содействия сбалансированному развитию экономики, общества и окружающей среды.

В ответ премьер Тьинь подтвердил, что Вьетнам поддерживает инициативы МОТ и ООН. Он предложил МОТ продолжать помогать Вьетнаму рассматривать возможность присоединения к инициативам в соответствии с подходящими путями достижения целей социальной справедливости и прогресса, а также устойчивого обеспечения законных прав и интересов трудящихся.

Он также обратился к МОТ за помощью в совершенствовании системы трудового законодательства, проведении комплексных реформ в системе социального обеспечения и политике оплаты труда для формирования гармоничных, стабильных и прогрессивных трудовых отношений. Кроме того, он подчеркнул необходимость продолжения технических проектов, которые помогут Вьетнаму справиться с быстро меняющимся глобальным ландшафтом в области науки и технологии, а также с растущими вызовами нетрадиционного характера.

ИЖВ/ВИА

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