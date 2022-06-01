Премьер-министр принял генерального директора корпорации «АстраЗенека». Фото: ВИА

Фам Минь Тьинь приветствует возвращение Паскаля Сорио во Вьетнам спустя 25 лет, который своими глазами увидел достижения в области предотвращения эпидемий и борьбы с ними, а также экономического развития Вьетнама. Вклад в эти достижения сделали многие страны и организации, в том числе «АстраЗенека». Премьер-министр подтвердил, что правительство и народ Вьетнама никогда не забудут ценный вклад и помощь «АстраЗенека».

Премьер-министр подтвердил, что благодаря сочетанию противоэпидемических правил 5K и вакцины, сочетанию лекарств, лечения, технологии, сознания людей, в которых вакцины играют очень важную роль, Вьетнам в основном взял под контроль эпидемию и открыл двери для туризма с 15 марта 2022 года. Премьер-министр также поделился с г-ном Паскалем Сорио опытом профилактики заболеваний Вьетнама, основанным на трех основных принципах: максимально узкая и быстрая изоляция, молниеносное, опережающее тестирование, а также раннее лечение, лечение на расстоянии.

Поблагодарив премьер-министра за теплый прием, Паскаль Сорио подтвердил, что его визит во Вьетнам направлен на углубление существующих хороших отношений сотрудничества между «АстраЗенека» и Вьетнамом, заверив, что корпорация будет тесно сотрудничать с правительством Вьетнама для повышения потенциала здравоохранения, лечения, развития фармацевтической промышленности и готова передать Вьетнаму технологии производства вакцин.

Приветствуя решение инвестировать 90 млн долларов США в проект фармацевтического производства во Вьетнаме, премьер-министр Фам Минь Тьинь пожелал перевести отношения с «АстраЗенека» в русло стратегического сотрудничества в производстве вакцин, терапевтических препаратов, обмене управленческим опытом, подготовке человеческих ресурсов и поддержке Вьетнама в реализации целей по сокращению выбросов, принятых на саммите COP26.

Встреча стала третьим по счету контактом между премьер-министром Вьетнама с главой «АстраЗенека» после телефонного разговора 19 августа 2021 г. и встречи в Великобритании 2 ноября 2021 г. в рамках Саммита COP26, тем самым сотрудничество между Вьетнамом и «АстраЗенека» становилось все глубже, способствуя последовательной реализации политики Партии и государства, ставящей здоровье и безопасность людей на первом месте.



