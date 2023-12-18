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Премьер-министр принял бывшего премьер-министра Японии Фукуду Ясуо

17 декабря премьер-министр Фам Минь Тьинь принял бывшего премьер-министра Японии Фукуду Ясуо по случаю его поездки в Токио для участия в юбилейном саммите, посвященном 50-летию дружбы и сотрудничества между АСЕАН и Японией.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) вручает подарок бывшему премьер-министру Японии Фукуде Ясуо. Фото: ВИA  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил свое впечатление о теории "От сердца к сердцу", инициированной премьер-министром Фукудой Такэо, отцом бывшего премьер-министра Фукуды Ясуо, в 1977 году, которая заложила основу для развития отношений между АСЕАН и Японией.

Он высоко оценил вклад бывшего премьер-министра в развитие дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Японией как в качестве премьер-министра Японии, так и на различных должностях. Он попросил Фукуду Ясуо продолжать поддерживать вьетнамско-японское всеобъемлющее стратегическое партнерство и пригласил его снова посетить Вьетнам.

Бывший премьер-министр Японии высоко оценил роль и вклад Вьетнама в регионе и мире в целом и подтвердил, что японское правительство готово работать во Вьетнаме в деле его модернизации и индустриализации.

Фукуда Ясуо сказал, что Япония считает развитие сотрудничества с азиатскими странами, включая Вьетнам, особенно в области человеческих ресурсов, одним из приоритетов своих внешних отношений, и хочет продолжать сотрудничать с Вьетнамом и получать больше рабочей силы из Вьетнама.

Он пообещал продолжать работать над дальнейшим укреплением дружбы и улучшением взаимопонимания между народами Вьетнама и Японии посредством культурных и межличностных обменов. Он добавил, что будет продолжать поддерживать посольство Вьетнама в Японии в организации Вьетнамского фестиваля в Токио в последующие годы.

ВИА/ИЖВ

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